Economia del token e analisi del prezzo di Infinite Trading Protocol (ITP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Infinite Trading Protocol (ITP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 82.85K $ 82.85K $ 82.85K Fornitura totale: $ 660.14M $ 660.14M $ 660.14M Fornitura circolante: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Massimo storico: $ 0.02969891 $ 0.02969891 $ 0.02969891 Minimo storico: $ 0.01241365 $ 0.01241365 $ 0.01241365 Prezzo attuale: $ 0.0178277 $ 0.0178277 $ 0.0178277