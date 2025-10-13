Economia del token e analisi del prezzo di Hyperwave HLP (HWHLP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Hyperwave HLP (HWHLP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 12.13M $ 12.13M $ 12.13M Fornitura totale: $ 10.71M $ 10.71M $ 10.71M Fornitura circolante: $ 10.71M $ 10.71M $ 10.71M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 12.13M $ 12.13M $ 12.13M Massimo storico: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Minimo storico: $ 0.688926 $ 0.688926 $ 0.688926 Prezzo attuale: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13