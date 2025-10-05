Il prezzo in tempo reale di Hyperwave HLP oggi è 1.031 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HWHLP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HWHLP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Hyperwave HLP oggi è 1.031 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HWHLP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HWHLP su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HWHLP

Informazioni sul prezzo di HWHLP

Sito web ufficiale di HWHLP

Economia del token di HWHLP

Previsioni del prezzo di HWHLP

Prezzo di Hyperwave HLP (HWHLP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HWHLP:

$1.031
0.00%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Hyperwave HLP (HWHLP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:18:41 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.028
Min sulle 24h
$ 1.035
Max sulle 24h

$ 1.028
$ 1.035
$ 1.045
$ 0.967762
+0.16%

-0.02%

-0.06%

-0.06%

Il prezzo in tempo reale di Hyperwave HLP (HWHLP) è $1.031. Nelle ultime 24 ore, HWHLP ha oscillato tra un minimo di $ 1.028 e un massimo di $ 1.035, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HWHLP è $ 1.045, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.967762.

In termini di performance a breve termine, HWHLP è variato del +0.16% nell'ultima ora, del -0.02% nelle 24 ore e del -0.06% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.58M
--
$ 11.58M
11.23M
11,226,868.220871
L'attuale capitalizzazione di mercato di Hyperwave HLP è $ 11.58M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HWHLP è 11.23M, con una fornitura totale di 11226868.220871. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 11.58M.

Cronologia dei prezzi di Hyperwave HLP (HWHLP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Hyperwave HLP a USD è stata $ -0.00028179663864.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Hyperwave HLP in USD è stata di $ +0.0101166875.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Hyperwave HLP in USD è stata di $ +0.0223026951.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Hyperwave HLP in USD è stata di $ +0.0259406398027536.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00028179663864-0.02%
30 giorni$ +0.0101166875+0.98%
60 giorni$ +0.0223026951+2.16%
90 giorni$ +0.0259406398027536+2.58%

Che cos'è Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Hyperwave HLP (HWHLP)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Hyperwave HLP (USD)

Quanto varrà Hyperwave HLP (HWHLP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Hyperwave HLP (HWHLP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Hyperwave HLP.

Controlla subito la previsione del prezzo di Hyperwave HLP!

HWHLP in valute locali

Economia del token di Hyperwave HLP (HWHLP)

Comprendere l'economia del token di Hyperwave HLP (HWHLP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HWHLP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Hyperwave HLP (HWHLP)

Quanto vale oggi Hyperwave HLP (HWHLP)?
Il prezzo in tempo reale di HWHLP in USD è 1.031 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HWHLP in USD?
Il prezzo attuale di HWHLP in USD è $ 1.031. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Hyperwave HLP?
La capitalizzazione di mercato per HWHLP è $ 11.58M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HWHLP?
La fornitura circolante di HWHLP è 11.23M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HWHLP?
HWHLP ha raggiunto un prezzo ATH di 1.045 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HWHLP?
HWHLP ha visto un prezzo ATL di 0.967762 USD.
Qual è il volume di trading di HWHLP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HWHLP è -- USD.
HWHLP salirà quest'anno?
HWHLP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HWHLP per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Hyperwave HLP (HWHLP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.