Economia del token e analisi del prezzo di HotKeySwap (HOTKEY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per HotKeySwap (HOTKEY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 208.54K Fornitura totale: $ 95.00M Fornitura circolante: $ 95.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 208.54K Massimo storico: $ 0.581112 Minimo storico: $ 0.00193587 Prezzo attuale: $ 0.00219703