Il prezzo in tempo reale di HotKeySwap oggi è 0.00253984 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HOTKEY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HOTKEY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HOTKEY

Informazioni sul prezzo di HOTKEY

Sito web ufficiale di HOTKEY

Economia del token di HOTKEY

Previsioni del prezzo di HOTKEY

Prezzo di HotKeySwap (HOTKEY)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HOTKEY:

$0.00254054
$0.00254054
+11.60%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di HotKeySwap (HOTKEY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:53:56 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00226458
$ 0.00226458
Min sulle 24h
$ 0.00253979
$ 0.00253979
Max sulle 24h

$ 0.00226458
$ 0.00226458

$ 0.00253979
$ 0.00253979

$ 0.581112
$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695

+0.83%

+11.60%

+13.11%

+13.11%

Il prezzo in tempo reale di HotKeySwap (HOTKEY) è $0.00253984. Nelle ultime 24 ore, HOTKEY ha oscillato tra un minimo di $ 0.00226458 e un massimo di $ 0.00253979, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HOTKEY è $ 0.581112, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00173695.

In termini di performance a breve termine, HOTKEY è variato del +0.83% nell'ultima ora, del +11.60% nelle 24 ore e del +13.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di HotKeySwap (HOTKEY)

$ 241.29K
$ 241.29K

--
--

$ 241.29K
$ 241.29K

95.00M
95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di HotKeySwap è $ 241.29K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HOTKEY è 95.00M, con una fornitura totale di 95000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 241.29K.

Cronologia dei prezzi di HotKeySwap (HOTKEY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di HotKeySwap a USD è stata $ +0.00026392.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di HotKeySwap in USD è stata di $ +0.0002518650.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di HotKeySwap in USD è stata di $ -0.0003963341.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di HotKeySwap in USD è stata di $ -0.0006624146482676746.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00026392+11.60%
30 giorni$ +0.0002518650+9.92%
60 giorni$ -0.0003963341-15.60%
90 giorni$ -0.0006624146482676746-20.68%

Che cos'è HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa HotKeySwap (HOTKEY)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di HotKeySwap (USD)

Quanto varrà HotKeySwap (HOTKEY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset HotKeySwap (HOTKEY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per HotKeySwap.

Controlla subito la previsione del prezzo di HotKeySwap!

HOTKEY in valute locali

Economia del token di HotKeySwap (HOTKEY)

Comprendere l'economia del token di HotKeySwap (HOTKEY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HOTKEY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a HotKeySwap (HOTKEY)

Quanto vale oggi HotKeySwap (HOTKEY)?
Il prezzo in tempo reale di HOTKEY in USD è 0.00253984 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HOTKEY in USD?
Il prezzo attuale di HOTKEY in USD è $ 0.00253984. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di HotKeySwap?
La capitalizzazione di mercato per HOTKEY è $ 241.29K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HOTKEY?
La fornitura circolante di HOTKEY è 95.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HOTKEY?
HOTKEY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.581112 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HOTKEY?
HOTKEY ha visto un prezzo ATL di 0.00173695 USD.
Qual è il volume di trading di HOTKEY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HOTKEY è -- USD.
HOTKEY salirà quest'anno?
HOTKEY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HOTKEY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:53:56 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,661.16

$3,963.48

$0.05798

$7.2070

$194.57

$111,661.16

$3,963.48

$2.5996

$194.57

$0.19739

