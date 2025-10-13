Economia del token e analisi del prezzo di Flash Liquidity Token (FLP.1)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Flash Liquidity Token (FLP.1), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Fornitura totale: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Fornitura circolante: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Massimo storico: $ 1.58 $ 1.58 $ 1.58 Minimo storico: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Prezzo attuale: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44