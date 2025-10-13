Economia del token e analisi del prezzo di Fantom Bomb (FBOMB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Fantom Bomb (FBOMB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Fornitura totale: $ 477.43M $ 477.43M $ 477.43M Fornitura circolante: $ 477.43M $ 477.43M $ 477.43M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Massimo storico: $ 0.067627 $ 0.067627 $ 0.067627 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.03460675 $ 0.03460675 $ 0.03460675