Economia del token e analisi del prezzo di EVA (EVA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per EVA (EVA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 137.01K $ 137.01K $ 137.01K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 853.25M $ 853.25M $ 853.25M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 160.57K $ 160.57K $ 160.57K Massimo storico: $ 0.00159008 $ 0.00159008 $ 0.00159008 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00016097 $ 0.00016097 $ 0.00016097