Economia del token e analisi del prezzo di Dreamsync (DREAM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dreamsync (DREAM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 100.40K $ 100.40K $ 100.40K Fornitura totale: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Fornitura circolante: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 100.40K $ 100.40K $ 100.40K Massimo storico: $ 0.00437362 $ 0.00437362 $ 0.00437362 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0001004 $ 0.0001004 $ 0.0001004