Economia del token e analisi del prezzo di Dollar Cost Average (DCA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dollar Cost Average (DCA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 277.08K $ 277.08K $ 277.08K Fornitura totale: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Fornitura circolante: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 277.08K $ 277.08K $ 277.08K Massimo storico: $ 0.00301457 $ 0.00301457 $ 0.00301457 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00027773 $ 0.00027773 $ 0.00027773