Il prezzo in tempo reale di Dollar Cost Average oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DCA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DCA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DCA

Informazioni sul prezzo di DCA

Sito web ufficiale di DCA

Economia del token di DCA

Previsioni del prezzo di DCA

Prezzo di Dollar Cost Average (DCA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DCA:

$0.00082532
$0.00082532$0.00082532
+5.20%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Dollar Cost Average (DCA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:24:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0
$ 0$ 0

+2.29%

+5.28%

+7.91%

+7.91%

Il prezzo in tempo reale di Dollar Cost Average (DCA) è --. Nelle ultime 24 ore, DCA ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DCA è $ 0.00301457, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, DCA è variato del +2.29% nell'ultima ora, del +5.28% nelle 24 ore e del +7.91% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Dollar Cost Average (DCA)

$ 825.31K
$ 825.31K$ 825.31K

--
----

$ 825.31K
$ 825.31K$ 825.31K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270082
999,990,928.270082 999,990,928.270082

L'attuale capitalizzazione di mercato di Dollar Cost Average è $ 825.31K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DCA è 999.99M, con una fornitura totale di 999990928.270082. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 825.31K.

Cronologia dei prezzi di Dollar Cost Average (DCA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Dollar Cost Average a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Dollar Cost Average in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Dollar Cost Average in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Dollar Cost Average in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+5.28%
30 giorni$ 0-43.45%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Dollar Cost Average (DCA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Dollar Cost Average (USD)

Quanto varrà Dollar Cost Average (DCA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Dollar Cost Average (DCA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Dollar Cost Average.

Controlla subito la previsione del prezzo di Dollar Cost Average!

DCA in valute locali

Economia del token di Dollar Cost Average (DCA)

Comprendere l'economia del token di Dollar Cost Average (DCA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DCA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Dollar Cost Average (DCA)

Quanto vale oggi Dollar Cost Average (DCA)?
Il prezzo in tempo reale di DCA in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DCA in USD?
Il prezzo attuale di DCA in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Dollar Cost Average?
La capitalizzazione di mercato per DCA è $ 825.31K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DCA?
La fornitura circolante di DCA è 999.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DCA?
DCA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00301457 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DCA?
DCA ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di DCA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DCA è -- USD.
DCA salirà quest'anno?
DCA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DCA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:24:39 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

