Economia del token e analisi del prezzo di Dialectic USD Vault (DUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dialectic USD Vault (DUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 54.72M $ 54.72M $ 54.72M Fornitura totale: $ 54.49M $ 54.49M $ 54.49M Fornitura circolante: $ 54.49M $ 54.49M $ 54.49M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 54.72M $ 54.72M $ 54.72M Massimo storico: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Minimo storico: $ 0.999002 $ 0.999002 $ 0.999002 Prezzo attuale: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004