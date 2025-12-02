Economia del token e analisi del prezzo di Dialectic BTC Vault (DBIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dialectic BTC Vault (DBIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 16.74M $ 16.74M $ 16.74M Fornitura totale: $ 199.97 $ 199.97 $ 199.97 Fornitura circolante: $ 199.97 $ 199.97 $ 199.97 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 16.74M $ 16.74M $ 16.74M Massimo storico: $ 126,288 $ 126,288 $ 126,288 Minimo storico: $ 83,337 $ 83,337 $ 83,337 Prezzo attuale: $ 83,579 $ 83,579 $ 83,579