Economia del token e analisi del prezzo di DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DFDV Staked SOL (DFDVSOL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 80.10M $ 80.10M $ 80.10M Fornitura totale: $ 395.77K $ 395.77K $ 395.77K Fornitura circolante: $ 395.77K $ 395.77K $ 395.77K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 80.10M $ 80.10M $ 80.10M Massimo storico: $ 259.77 $ 259.77 $ 259.77 Minimo storico: $ 150.48 $ 150.48 $ 150.48 Prezzo attuale: $ 202.38 $ 202.38 $ 202.38