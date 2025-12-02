Economia del token e analisi del prezzo di Dechat (DECHAT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dechat (DECHAT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 11.23K $ 11.23K $ 11.23K Fornitura totale: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Fornitura circolante: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 75.87K $ 75.87K $ 75.87K Massimo storico: $ 8.15 $ 8.15 $ 8.15 Minimo storico: $ 0.00150656 $ 0.00150656 $ 0.00150656 Prezzo attuale: $ 0.00304239 $ 0.00304239 $ 0.00304239