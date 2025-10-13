Economia del token e analisi del prezzo di CV3 (CV3AI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CV3 (CV3AI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 126.73K $ 126.73K $ 126.73K Fornitura totale: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Fornitura circolante: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 126.73K $ 126.73K $ 126.73K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00012801 $ 0.00012801 $ 0.00012801