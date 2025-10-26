Prezzo di CV3 (CV3AI)
-1.44%
+8.27%
+46.46%
+46.46%
Il prezzo in tempo reale di CV3 (CV3AI) è --. Nelle ultime 24 ore, CV3AI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CV3AI è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, CV3AI è variato del -1.44% nell'ultima ora, del +8.27% nelle 24 ore e del +46.46% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di CV3 è $ 190.88K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CV3AI è 990.00M, con una fornitura totale di 990000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 190.88K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di CV3 a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di CV3 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di CV3 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di CV3 in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|+8.27%
|30 giorni
|$ 0
|+4.71%
|60 giorni
|$ 0
|-48.37%
|90 giorni
|$ 0
|--
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
