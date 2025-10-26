Il prezzo in tempo reale di CV3 oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CV3AI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CV3AI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di CV3 oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CV3AI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CV3AI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su CV3AI

Informazioni sul prezzo di CV3AI

Whitepaper di CV3AI

Sito web ufficiale di CV3AI

Economia del token di CV3AI

Previsioni del prezzo di CV3AI

Prezzo di CV3 (CV3AI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CV3AI:

$0.00018892
$0.00018892$0.00018892
+7.10%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di CV3 (CV3AI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:43:37 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di CV3 (CV3AI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

+8.27%

+46.46%

+46.46%

Il prezzo in tempo reale di CV3 (CV3AI) è --. Nelle ultime 24 ore, CV3AI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CV3AI è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, CV3AI è variato del -1.44% nell'ultima ora, del +8.27% nelle 24 ore e del +46.46% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di CV3 (CV3AI)

$ 190.88K
$ 190.88K$ 190.88K

--
----

$ 190.88K
$ 190.88K$ 190.88K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di CV3 è $ 190.88K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CV3AI è 990.00M, con una fornitura totale di 990000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 190.88K.

Cronologia dei prezzi di CV3 (CV3AI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di CV3 a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di CV3 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di CV3 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di CV3 in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+8.27%
30 giorni$ 0+4.71%
60 giorni$ 0-48.37%
90 giorni$ 0--

Che cos'è CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa CV3 (CV3AI)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di CV3 (USD)

Quanto varrà CV3 (CV3AI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset CV3 (CV3AI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per CV3.

Controlla subito la previsione del prezzo di CV3!

CV3AI in valute locali

Economia del token di CV3 (CV3AI)

Comprendere l'economia del token di CV3 (CV3AI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CV3AI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a CV3 (CV3AI)

Quanto vale oggi CV3 (CV3AI)?
Il prezzo in tempo reale di CV3AI in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CV3AI in USD?
Il prezzo attuale di CV3AI in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di CV3?
La capitalizzazione di mercato per CV3AI è $ 190.88K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CV3AI?
La fornitura circolante di CV3AI è 990.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CV3AI?
CV3AI ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CV3AI?
CV3AI ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di CV3AI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CV3AI è -- USD.
CV3AI salirà quest'anno?
CV3AI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CV3AI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:43:37 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

