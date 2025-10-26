Il prezzo in tempo reale di Crumbcat oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRUMB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRUMB su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Crumbcat oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRUMB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRUMB su MEXC ora.

Maggiori informazioni su CRUMB

Informazioni sul prezzo di CRUMB

Sito web ufficiale di CRUMB

Economia del token di CRUMB

Previsioni del prezzo di CRUMB

Logo Crumbcat

Prezzo di Crumbcat (CRUMB)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CRUMB:

$0.00073895
$0.00073895$0.00073895
-20.20%1D
mexc
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Crumbcat (CRUMB)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:43:27 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Crumbcat (CRUMB) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0.00109389
$ 0.00109389$ 0.00109389
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109389
$ 0.00109389$ 0.00109389

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0
$ 0$ 0

-4.42%

-20.28%

+279.08%

+279.08%

Il prezzo in tempo reale di Crumbcat (CRUMB) è --. Nelle ultime 24 ore, CRUMB ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0.00109389, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CRUMB è $ 0.00263437, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, CRUMB è variato del -4.42% nell'ultima ora, del -20.28% nelle 24 ore e del +279.08% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Crumbcat (CRUMB)

$ 738.58K
$ 738.58K$ 738.58K

--
----

$ 738.58K
$ 738.58K$ 738.58K

999.51M
999.51M 999.51M

999,508,202.155541
999,508,202.155541 999,508,202.155541

L'attuale capitalizzazione di mercato di Crumbcat è $ 738.58K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CRUMB è 999.51M, con una fornitura totale di 999508202.155541. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 738.58K.

Cronologia dei prezzi di Crumbcat (CRUMB) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Crumbcat a USD è stata $ -0.000187983587293653.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Crumbcat in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Crumbcat in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Crumbcat in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000187983587293653-20.28%
30 giorni$ 0+188.63%
60 giorni$ 0-37.87%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa Crumbcat (CRUMB)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Crumbcat (USD)

Quanto varrà Crumbcat (CRUMB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Crumbcat (CRUMB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Crumbcat.

Controlla subito la previsione del prezzo di Crumbcat!

CRUMB in valute locali

Economia del token di Crumbcat (CRUMB)

Comprendere l'economia del token di Crumbcat (CRUMB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CRUMB!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Crumbcat (CRUMB)

Quanto vale oggi Crumbcat (CRUMB)?
Il prezzo in tempo reale di CRUMB in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CRUMB in USD?
Il prezzo attuale di CRUMB in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Crumbcat?
La capitalizzazione di mercato per CRUMB è $ 738.58K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CRUMB?
La fornitura circolante di CRUMB è 999.51M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CRUMB?
CRUMB ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00263437 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CRUMB?
CRUMB ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di CRUMB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CRUMB è -- USD.
CRUMB salirà quest'anno?
CRUMB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CRUMB per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Crumbcat (CRUMB)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

