Economia del token e analisi del prezzo di Crumbcat (CRUMB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Crumbcat (CRUMB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 133.87K $ 133.87K $ 133.87K Fornitura totale: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Fornitura circolante: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 133.87K $ 133.87K $ 133.87K Massimo storico: $ 0.00263437 $ 0.00263437 $ 0.00263437 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00013394 $ 0.00013394 $ 0.00013394