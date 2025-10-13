Economia del token e analisi del prezzo di Cod3x (CDX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cod3x (CDX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.87M Fornitura totale: $ 49.38M Fornitura circolante: $ 49.38M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.87M Massimo storico: $ 0.251359 Minimo storico: $ 0.01749092 Prezzo attuale: $ 0.078349