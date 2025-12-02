Economia del token e analisi del prezzo di Carbon Emission Blockchain (CEB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Carbon Emission Blockchain (CEB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 21.99K $ 21.99K $ 21.99K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 49.21K $ 49.21K $ 49.21K Massimo storico: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Minimo storico: $ 0.00489483 $ 0.00489483 $ 0.00489483 Prezzo attuale: $ 0.00492059 $ 0.00492059 $ 0.00492059