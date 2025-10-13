Economia del token e analisi del prezzo di CAIRE (CAIRE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CAIRE (CAIRE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 26.73K $ 26.73K $ 26.73K Fornitura totale: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Fornitura circolante: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 26.73K $ 26.73K $ 26.73K Massimo storico: $ 0.00675754 $ 0.00675754 $ 0.00675754 Minimo storico: $ 0.00114386 $ 0.00114386 $ 0.00114386 Prezzo attuale: $ 0.00127274 $ 0.00127274 $ 0.00127274