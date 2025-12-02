Economia del token e analisi del prezzo di Bware (INFRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bware (INFRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 363.10K $ 363.10K $ 363.10K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M Massimo storico: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Minimo storico: $ 0.06728 $ 0.06728 $ 0.06728 Prezzo attuale: $ 0.072512 $ 0.072512 $ 0.072512