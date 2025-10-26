Il prezzo in tempo reale di Bware oggi è 0.087364 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INFRA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INFRA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Bware oggi è 0.087364 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INFRA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INFRA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su INFRA

Informazioni sul prezzo di INFRA

Whitepaper di INFRA

Sito web ufficiale di INFRA

Economia del token di INFRA

Previsioni del prezzo di INFRA

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Bware

Prezzo di Bware (INFRA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in INFRA:

$0.087398
$0.087398$0.087398
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Bware (INFRA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:15:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Bware (INFRA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.087368
$ 0.087368$ 0.087368
Min sulle 24h
$ 0.087483
$ 0.087483$ 0.087483
Max sulle 24h

$ 0.087368
$ 0.087368$ 0.087368

$ 0.087483
$ 0.087483$ 0.087483

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.082317
$ 0.082317$ 0.082317

-0.01%

-0.07%

-2.41%

-2.41%

Il prezzo in tempo reale di Bware (INFRA) è $0.087364. Nelle ultime 24 ore, INFRA ha oscillato tra un minimo di $ 0.087368 e un massimo di $ 0.087483, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di INFRA è $ 2.45, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.082317.

In termini di performance a breve termine, INFRA è variato del -0.01% nell'ultima ora, del -0.07% nelle 24 ore e del -2.41% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Bware (INFRA)

$ 435.77K
$ 435.77K$ 435.77K

--
----

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

4.99M
4.99M 4.99M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Bware è $ 435.77K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di INFRA è 4.99M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.74M.

Cronologia dei prezzi di Bware (INFRA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Bware a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Bware in USD è stata di $ -0.0081162379.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Bware in USD è stata di $ -0.0172195841.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Bware in USD è stata di $ -0.03256125213349667.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.07%
30 giorni$ -0.0081162379-9.29%
60 giorni$ -0.0172195841-19.71%
90 giorni$ -0.03256125213349667-27.15%

Che cos'è Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Bware (INFRA)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Bware (USD)

Quanto varrà Bware (INFRA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bware (INFRA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bware.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bware!

INFRA in valute locali

Economia del token di Bware (INFRA)

Comprendere l'economia del token di Bware (INFRA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token INFRA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Bware (INFRA)

Quanto vale oggi Bware (INFRA)?
Il prezzo in tempo reale di INFRA in USD è 0.087364 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da INFRA in USD?
Il prezzo attuale di INFRA in USD è $ 0.087364. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Bware?
La capitalizzazione di mercato per INFRA è $ 435.77K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di INFRA?
La fornitura circolante di INFRA è 4.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di INFRA?
INFRA ha raggiunto un prezzo ATH di 2.45 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di INFRA?
INFRA ha visto un prezzo ATL di 0.082317 USD.
Qual è il volume di trading di INFRA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per INFRA è -- USD.
INFRA salirà quest'anno?
INFRA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di INFRA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:15:17 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Bware (INFRA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,458.35
$111,458.35$111,458.35

+0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.59
$3,944.59$3,944.59

+0.30%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05700
$0.05700$0.05700

-16.90%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5077
$7.5077$7.5077

+2.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.58
$194.58$194.58

+1.40%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,458.35
$111,458.35$111,458.35

+0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.59
$3,944.59$3,944.59

+0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6025
$2.6025$2.6025

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.58
$194.58$194.58

+1.40%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19713
$0.19713$0.19713

+0.45%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000114
$0.000000000000114$0.000000000000114

+14.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.101110
$0.101110$0.101110

+13,381.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5030
$0.5030$0.5030

+1,912.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5030
$0.5030$0.5030

+1,912.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050232
$0.050232$0.050232

+99.64%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000717
$0.0000000000717$0.0000000000717

+55.53%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000172
$0.0000000000000000000172$0.0000000000000000000172

+56.36%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004246
$0.00004246$0.00004246

+34.07%