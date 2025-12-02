Economia del token e analisi del prezzo di BLOXWAP (BLOXWAP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BLOXWAP (BLOXWAP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 488.47K $ 488.47K $ 488.47K Fornitura totale: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Fornitura circolante: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 488.47K $ 488.47K $ 488.47K Massimo storico: $ 0.00230684 $ 0.00230684 $ 0.00230684 Minimo storico: $ 0.00030642 $ 0.00030642 $ 0.00030642 Prezzo attuale: $ 0.00049193 $ 0.00049193 $ 0.00049193