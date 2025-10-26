Il prezzo in tempo reale di BLOXWAP oggi è 0.00105777 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLOXWAP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLOXWAP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BLOXWAP oggi è 0.00105777 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLOXWAP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLOXWAP su MEXC ora.

$0.00105777
+5.00%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:13:08 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
$ 0.0011498
$ 0.0011498$ 0.0011498
Max sulle 24h

+1.48%

+5.09%

+5.13%

+5.13%

Il prezzo in tempo reale di BLOXWAP (BLOXWAP) è $0.00105777. Nelle ultime 24 ore, BLOXWAP ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0.0011498, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLOXWAP è $ 0.00230684, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BLOXWAP è variato del +1.48% nell'ultima ora, del +5.09% nelle 24 ore e del +5.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BLOXWAP (BLOXWAP)

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,001.286388
999,990,001.286388 999,990,001.286388

L'attuale capitalizzazione di mercato di BLOXWAP è $ 1.06M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BLOXWAP è 999.99M, con una fornitura totale di 999990001.286388. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.06M.

Cronologia dei prezzi di BLOXWAP (BLOXWAP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BLOXWAP a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BLOXWAP in USD è stata di $ +0.0014098730.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BLOXWAP in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BLOXWAP in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+5.09%
30 giorni$ +0.0014098730+133.29%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Quanto varrà BLOXWAP (BLOXWAP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BLOXWAP (BLOXWAP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BLOXWAP.

Comprendere l'economia del token di BLOXWAP (BLOXWAP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLOXWAP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a BLOXWAP (BLOXWAP)

Quanto vale oggi BLOXWAP (BLOXWAP)?
Il prezzo in tempo reale di BLOXWAP in USD è 0.00105777 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BLOXWAP in USD?
Il prezzo attuale di BLOXWAP in USD è $ 0.00105777. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BLOXWAP?
La capitalizzazione di mercato per BLOXWAP è $ 1.06M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BLOXWAP?
La fornitura circolante di BLOXWAP è 999.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BLOXWAP?
BLOXWAP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00230684 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BLOXWAP?
BLOXWAP ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BLOXWAP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BLOXWAP è -- USD.
BLOXWAP salirà quest'anno?
BLOXWAP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BLOXWAP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:13:08 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

