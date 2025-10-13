Economia del token e analisi del prezzo di bitSmiley (SMILE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per bitSmiley (SMILE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 95.08K Fornitura totale: $ 210.00M Fornitura circolante: $ 24.46M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 816.45K Massimo storico: $ 0.472158 Minimo storico: $ 0.00258496 Prezzo attuale: $ 0.00385485