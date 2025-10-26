Il prezzo in tempo reale di bitSmiley oggi è 0.00262543 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SMILE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SMILE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di bitSmiley oggi è 0.00262543 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SMILE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SMILE su MEXC ora.

Prezzo di bitSmiley (SMILE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SMILE:

$0.00262543
$0.00262543
-6.10%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di bitSmiley (SMILE)
Informazioni sui prezzi di bitSmiley (SMILE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-0.10%

-6.14%

-3.03%

-3.03%

Il prezzo in tempo reale di bitSmiley (SMILE) è $0.00262543. Nelle ultime 24 ore, SMILE ha oscillato tra un minimo di $ 0.00251525 e un massimo di $ 0.00279755, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SMILE è $ 0.472158, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00219046.

In termini di performance a breve termine, SMILE è variato del -0.10% nell'ultima ora, del -6.14% nelle 24 ore e del -3.03% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di bitSmiley (SMILE)

L'attuale capitalizzazione di mercato di bitSmiley è $ 64.21K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SMILE è 24.46M, con una fornitura totale di 210000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 551.34K.

Cronologia dei prezzi di bitSmiley (SMILE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di bitSmiley a USD è stata $ -0.000171931441026599.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di bitSmiley in USD è stata di $ -0.0017664641.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di bitSmiley in USD è stata di $ -0.0017704177.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di bitSmiley in USD è stata di $ -0.01443846535146663.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000171931441026599-6.14%
30 giorni$ -0.0017664641-67.28%
60 giorni$ -0.0017704177-67.43%
90 giorni$ -0.01443846535146663-84.61%

Che cos'è bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa bitSmiley (SMILE)

Previsione del prezzo di bitSmiley (USD)

Quanto varrà bitSmiley (SMILE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset bitSmiley (SMILE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per bitSmiley.

Controlla subito la previsione del prezzo di bitSmiley!

SMILE in valute locali

Economia del token di bitSmiley (SMILE)

Comprendere l'economia del token di bitSmiley (SMILE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SMILE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a bitSmiley (SMILE)

Quanto vale oggi bitSmiley (SMILE)?
Il prezzo in tempo reale di SMILE in USD è 0.00262543 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SMILE in USD?
Il prezzo attuale di SMILE in USD è $ 0.00262543. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di bitSmiley?
La capitalizzazione di mercato per SMILE è $ 64.21K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SMILE?
La fornitura circolante di SMILE è 24.46M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SMILE?
SMILE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.472158 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SMILE?
SMILE ha visto un prezzo ATL di 0.00219046 USD.
Qual è il volume di trading di SMILE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SMILE è -- USD.
SMILE salirà quest'anno?
SMILE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SMILE per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di bitSmiley (SMILE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

