Economia del token e analisi del prezzo di BitPill (BITPILL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BitPill (BITPILL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Fornitura totale: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M Fornitura circolante: $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0