Economia del token e analisi del prezzo di Backroom (ROOM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Backroom (ROOM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 775.66M $ 775.66M $ 775.66M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Massimo storico: $ 0.02455824 $ 0.02455824 $ 0.02455824 Minimo storico: $ 0.00055129 $ 0.00055129 $ 0.00055129 Prezzo attuale: $ 0.00149669 $ 0.00149669 $ 0.00149669