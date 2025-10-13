Economia del token e analisi del prezzo di Axelrod by Virtuals (AXR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Axelrod by Virtuals (AXR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 642.14M $ 642.14M $ 642.14M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Massimo storico: $ 0.04937155 $ 0.04937155 $ 0.04937155 Minimo storico: $ 0.00163668 $ 0.00163668 $ 0.00163668 Prezzo attuale: $ 0.00389808 $ 0.00389808 $ 0.00389808