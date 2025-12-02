Economia del token e analisi del prezzo di Anduril PreStocks (ANDURIL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Anduril PreStocks (ANDURIL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 897.58K $ 897.58K $ 897.58K Fornitura totale: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Fornitura circolante: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 897.58K $ 897.58K $ 897.58K Massimo storico: $ 83.74 $ 83.74 $ 83.74 Minimo storico: $ 50.57 $ 50.57 $ 50.57 Prezzo attuale: $ 78.39 $ 78.39 $ 78.39