Economia del token e analisi del prezzo di AdZilla (ADZILLA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AdZilla (ADZILLA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 237.11K Fornitura totale: $ 999.93M Fornitura circolante: $ 999.93M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 237.11K Massimo storico: $ 0.00039142 Minimo storico: $ 0.00011699 Prezzo attuale: $ 0.00023715