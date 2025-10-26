Il prezzo in tempo reale di YZY oggi è 0.3931 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YZY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YZY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di YZY oggi è 0.3931 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YZY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YZY su MEXC ora.

Valore YZY (YZY)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in YZY:

$0.3932
-0.22%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di YZY (YZY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:32 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di YZY (YZY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.3916
Min sulle 24h
$ 0.4002
Max sulle 24h

$ 0.3916
$ 0.4002
$ 3.1581037257728988
$ 0.19323573050067985
+0.05%

-0.22%

-1.61%

-1.61%

Il prezzo in tempo reale di YZY (YZY) è $ 0.3931. Nelle ultime 24 ore, YZY ha oscillato tra un minimo di $ 0.3916 e un massimo di $ 0.4002, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di YZY è $ 3.1581037257728988, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.19323573050067985.

In termini di performance a breve termine, YZY è variato del +0.05% nell'ultima ora, del -0.22% nelle 24 ore e del -1.61% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di YZY (YZY)

No.289

$ 117.93M
$ 54.67K
$ 393.10M
300.00M
1,000,000,000
999,999,728.505739
29.99%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di YZY è $ 117.93M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.67K. La fornitura circolante di YZY è 300.00M, con una fornitura totale di 999999728.505739. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 393.10M.

Cronologia dei prezzi di YZY (YZY) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di YZY per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000867-0.22%
30 giorni$ -0.0284-6.74%
60 giorni$ -0.1759-30.92%
90 giorni$ -0.1069-21.38%
Variazione del prezzo di YZY di oggi

Oggi, YZY ha registrato una variazione di $ -0.000867 (-0.22%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di YZY in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0284 (-6.74%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di YZY in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, YZY ha registrato una variazione di $ -0.1759 (-30.92%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di YZY in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.1069 (-21.38%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di YZY (YZY)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di YZY.

Che cos'è YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di YZY in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di YZY per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su YZY sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di YZY fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di YZY (USD)

Quanto varrà YZY (YZY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset YZY (YZY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per YZY.

Controlla subito la previsione del prezzo di YZY!

Economia del token di YZY (YZY)

Comprendere l'economia del token di YZY (YZY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token YZY!

Come acquistare YZY (YZY)

Stai cercando come acquistare YZY? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente YZY su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

YZY in valute locali

1 YZY (YZY) in VND
10,344.4265
1 YZY (YZY) in AUD
A$0.601443
1 YZY (YZY) in GBP
0.294825
1 YZY (YZY) in EUR
0.338066
1 YZY (YZY) in USD
$0.3931
1 YZY (YZY) in MYR
RM1.658882
1 YZY (YZY) in TRY
16.486614
1 YZY (YZY) in JPY
¥59.7512
1 YZY (YZY) in ARS
ARS$585.840861
1 YZY (YZY) in RUB
31.294691
1 YZY (YZY) in INR
34.518111
1 YZY (YZY) in IDR
Rp6,551.664046
1 YZY (YZY) in PHP
23.094625
1 YZY (YZY) in EGP
￡E.18.715491
1 YZY (YZY) in BRL
R$2.114878
1 YZY (YZY) in CAD
C$0.55034
1 YZY (YZY) in BDT
48.03682
1 YZY (YZY) in NGN
573.867035
1 YZY (YZY) in COP
$1,523.639876
1 YZY (YZY) in ZAR
R.6.784906
1 YZY (YZY) in UAH
16.427649
1 YZY (YZY) in TZS
T.Sh.977.859836
1 YZY (YZY) in VES
Bs83.3372
1 YZY (YZY) in CLP
$369.9071
1 YZY (YZY) in PKR
Rs110.449307
1 YZY (YZY) in KZT
211.68435
1 YZY (YZY) in THB
฿12.834715
1 YZY (YZY) in TWD
NT$12.123204
1 YZY (YZY) in AED
د.إ1.442677
1 YZY (YZY) in CHF
Fr0.310549
1 YZY (YZY) in HKD
HK$3.050456
1 YZY (YZY) in AMD
֏150.553369
1 YZY (YZY) in MAD
.د.م3.624382
1 YZY (YZY) in MXN
$7.252695
1 YZY (YZY) in SAR
ريال1.474125
1 YZY (YZY) in ETB
Br59.362031
1 YZY (YZY) in KES
KSh50.784589
1 YZY (YZY) in JOD
د.أ0.2787079
1 YZY (YZY) in PLN
1.434815
1 YZY (YZY) in RON
лв1.717847
1 YZY (YZY) in SEK
kr3.69514
1 YZY (YZY) in BGN
лв0.660408
1 YZY (YZY) in HUF
Ft131.865395
1 YZY (YZY) in CZK
8.219721
1 YZY (YZY) in KWD
د.ك0.1202886
1 YZY (YZY) in ILS
1.289368
1 YZY (YZY) in BOB
Bs2.71239
1 YZY (YZY) in AZN
0.66827
1 YZY (YZY) in TJS
SM3.628313
1 YZY (YZY) in GEL
1.065301
1 YZY (YZY) in AOA
Kz360.641733
1 YZY (YZY) in BHD
.د.ب0.1478056
1 YZY (YZY) in BMD
$0.3931
1 YZY (YZY) in DKK
kr2.523702
1 YZY (YZY) in HNL
L10.275634
1 YZY (YZY) in MUR
17.897843
1 YZY (YZY) in NAD
$6.784906
1 YZY (YZY) in NOK
kr3.934931
1 YZY (YZY) in NZD
$0.680063
1 YZY (YZY) in PAB
B/.0.3931
1 YZY (YZY) in PGK
K1.654951
1 YZY (YZY) in QAR
ر.ق1.430884
1 YZY (YZY) in RSD
дин.39.679514
1 YZY (YZY) in UZS
soʻm4,793.901672
1 YZY (YZY) in ALL
L32.6273
1 YZY (YZY) in ANG
ƒ0.703649
1 YZY (YZY) in AWG
ƒ0.703649
1 YZY (YZY) in BBD
$0.7862
1 YZY (YZY) in BAM
KM0.660408
1 YZY (YZY) in BIF
Fr1,159.2519
1 YZY (YZY) in BND
$0.507099
1 YZY (YZY) in BSD
$0.3931
1 YZY (YZY) in JMD
$63.033585
1 YZY (YZY) in KHR
1,585.077475
1 YZY (YZY) in KMF
Fr166.6744
1 YZY (YZY) in LAK
8,545.652003
1 YZY (YZY) in LKR
රු119.372677
1 YZY (YZY) in MDL
L6.678769
1 YZY (YZY) in MGA
Ar1,778.730328
1 YZY (YZY) in MOP
P3.1448
1 YZY (YZY) in MVR
6.01443
1 YZY (YZY) in MWK
MK682.464841
1 YZY (YZY) in MZN
MT25.11909
1 YZY (YZY) in NPR
रु55.187309
1 YZY (YZY) in PYG
2,787.8652
1 YZY (YZY) in RWF
Fr569.6019
1 YZY (YZY) in SBD
$3.231282
1 YZY (YZY) in SCR
5.495538
1 YZY (YZY) in SRD
$15.602139
1 YZY (YZY) in SVC
$3.435694
1 YZY (YZY) in SZL
L6.796699
1 YZY (YZY) in TMT
m1.379781
1 YZY (YZY) in TND
د.ت1.1521761
1 YZY (YZY) in TTD
$2.665218
1 YZY (YZY) in UGX
Sh1,369.5604
1 YZY (YZY) in XAF
Fr221.7084
1 YZY (YZY) in XCD
$1.06137
1 YZY (YZY) in XOF
Fr221.7084
1 YZY (YZY) in XPF
Fr40.0962
1 YZY (YZY) in BWP
P5.609537
1 YZY (YZY) in BZD
$0.790131
1 YZY (YZY) in CVE
$37.438844
1 YZY (YZY) in DJF
Fr69.5787
1 YZY (YZY) in DOP
$25.032608
1 YZY (YZY) in DZD
د.ج51.169827
1 YZY (YZY) in FJD
$0.892337
1 YZY (YZY) in GNF
Fr3,418.0045
1 YZY (YZY) in GTQ
Q3.007215
1 YZY (YZY) in GYD
$82.23652
1 YZY (YZY) in ISK
kr48.3513

Risorsa YZY

Per una comprensione più approfondita di YZY, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale YZY
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo YZY

Quanto vale oggi YZY (YZY)?
Il prezzo in tempo reale di YZY in USD è 0.3931 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da YZY in USD?
Il prezzo attuale di YZY in USD è $ 0.3931. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di YZY?
La capitalizzazione di mercato per YZY è $ 117.93M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di YZY?
La fornitura circolante di YZY è 300.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di YZY?
YZY ha raggiunto un prezzo ATH di 3.1581037257728988 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di YZY?
YZY ha visto un prezzo ATL di 0.19323573050067985 USD.
Qual è il volume di trading di YZY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per YZY è $ 54.67K USD.
YZY salirà quest'anno?
YZY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di YZY per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di YZY (YZY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore YZY in USD

Importo

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3931 USD

Fai trading di YZY

YZY/USDT
$0.3932
$0.3932$0.3932
0.00%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

