Il prezzo in tempo reale di yieldbasis oggi è 0.5901 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi YB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di YB su MEXC ora.

Logo yieldbasis

Valore yieldbasis (YB)

$0.5901
+17.45%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di yieldbasis (YB)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:52:00 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di yieldbasis (YB) (USD)

Il prezzo in tempo reale di yieldbasis (YB) è $ 0.5901. Nelle ultime 24 ore, YB ha oscillato tra un minimo di $ 0.4579 e un massimo di $ 0.6236, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di YB è $ 0.9394352030918264, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.35919482061601.

In termini di performance a breve termine, YB è variato del +1.21% nell'ultima ora, del +17.45% nelle 24 ore e del +33.80% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di yieldbasis (YB)

No.500

$ 51.88M
$ 51.88M$ 51.88M

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 590.10M
$ 590.10M$ 590.10M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di yieldbasis è $ 51.88M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.45M. La fornitura circolante di YB è 87.92M, con una fornitura totale di 700000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 590.10M.

Cronologia dei prezzi di yieldbasis (YB) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di yieldbasis per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.087673+17.45%
30 giorni$ +0.1901+47.52%
60 giorni$ +0.1901+47.52%
90 giorni$ +0.1901+47.52%
Variazione del prezzo di yieldbasis di oggi

Oggi, YB ha registrato una variazione di $ +0.087673 (+17.45%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di yieldbasis in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.1901 (+47.52%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di yieldbasis in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, YB ha registrato una variazione di $ +0.1901 (+47.52%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di yieldbasis in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.1901 (+47.52%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di yieldbasis (YB)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di yieldbasis.

Che cos'è yieldbasis (YB)

YieldBasis è un protocollo DeFi che consente agli utenti di fornire liquidità ai pool di market maker automatizzati (AMM) senza subire perdite impermanenti. Il protocollo raggiunge questo obiettivo attraverso un meccanismo di leva finanziaria composta 2× basato sull'infrastruttura di Curve Finance, in cui gli utenti depositano criptovalute e ricevono token YieldBasis LP che rappresentano la loro quota nel pool di liquidità.

yieldbasis è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di yieldbasis in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di YB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su yieldbasis sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di yieldbasis fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di yieldbasis (USD)

Quanto varrà yieldbasis (YB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset yieldbasis (YB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per yieldbasis.

Controlla subito la previsione del prezzo di yieldbasis!

Economia del token di yieldbasis (YB)

Comprendere l'economia del token di yieldbasis (YB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token YB!

Come acquistare yieldbasis (YB)

Stai cercando come acquistare yieldbasis? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente yieldbasis su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

YB in valute locali

Risorsa yieldbasis

Per una comprensione più approfondita di yieldbasis, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale yieldbasis
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo yieldbasis

Quanto vale oggi yieldbasis (YB)?
Il prezzo in tempo reale di YB in USD è 0.5901 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da YB in USD?
Il prezzo attuale di YB in USD è $ 0.5901. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di yieldbasis?
La capitalizzazione di mercato per YB è $ 51.88M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di YB?
La fornitura circolante di YB è 87.92M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di YB?
YB ha raggiunto un prezzo ATH di 0.9394352030918264 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di YB?
YB ha visto un prezzo ATL di 0.35919482061601 USD.
Qual è il volume di trading di YB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per YB è $ 1.45M USD.
YB salirà quest'anno?
YB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di YB per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:52:00 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

