Il prezzo in tempo reale di Uranium.io oggi è 4.913 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XU3O8 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XU3O8 su MEXC ora.

Logo Uranium.io

Valore Uranium.io (XU3O8)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XU3O8:

$4.913
$4.913$4.913
-0.02%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Uranium.io (XU3O8)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Uranium.io (XU3O8) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 4.828
$ 4.828$ 4.828
Min sulle 24h
$ 4.933
$ 4.933$ 4.933
Max sulle 24h

$ 4.828
$ 4.828$ 4.828

$ 4.933
$ 4.933$ 4.933

--
----

--
----

0.00%

-0.02%

+1.67%

+1.67%

Il prezzo in tempo reale di Uranium.io (XU3O8) è $ 4.913. Nelle ultime 24 ore, XU3O8 ha oscillato tra un minimo di $ 4.828 e un massimo di $ 4.933, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XU3O8 è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, XU3O8 è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -0.02% nelle 24 ore e del +1.67% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 279.75K
$ 279.75K$ 279.75K

$ 786.08M
$ 786.08M$ 786.08M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

L'attuale capitalizzazione di mercato di Uranium.io è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 279.75K. La fornitura circolante di XU3O8 è --, con una fornitura totale di 160000038. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 786.08M.

Cronologia dei prezzi di Uranium.io (XU3O8) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Uranium.io per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00098-0.02%
30 giorni$ -0.331-6.32%
60 giorni$ +0.252+5.40%
90 giorni$ +0.473+10.65%
Variazione del prezzo di Uranium.io di oggi

Oggi, XU3O8 ha registrato una variazione di $ -0.00098 (-0.02%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Uranium.io in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.331 (-6.32%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Uranium.io in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XU3O8 ha registrato una variazione di $ +0.252 (+5.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Uranium.io in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.473 (+10.65%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Uranium.io (XU3O8)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Uranium.io.

Che cos'è Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Uranium.io in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XU3O8 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Uranium.io sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Uranium.io fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Uranium.io (USD)

Quanto varrà Uranium.io (XU3O8) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Uranium.io (XU3O8) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Uranium.io.

Controlla subito la previsione del prezzo di Uranium.io!

Economia del token di Uranium.io (XU3O8)

Comprendere l'economia del token di Uranium.io (XU3O8) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XU3O8!

Come acquistare Uranium.io (XU3O8)

Stai cercando come acquistare Uranium.io? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Uranium.io su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XU3O8 in valute locali

1 Uranium.io (XU3O8) in VND
129,285.595
1 Uranium.io (XU3O8) in AUD
A$7.51689
1 Uranium.io (XU3O8) in GBP
3.68475
1 Uranium.io (XU3O8) in EUR
4.22518
1 Uranium.io (XU3O8) in USD
$4.913
1 Uranium.io (XU3O8) in MYR
RM20.73286
1 Uranium.io (XU3O8) in TRY
206.05122
1 Uranium.io (XU3O8) in JPY
¥746.776
1 Uranium.io (XU3O8) in ARS
ARS$7,321.89303
1 Uranium.io (XU3O8) in RUB
391.12393
1 Uranium.io (XU3O8) in INR
431.41053
1 Uranium.io (XU3O8) in IDR
Rp81,883.30058
1 Uranium.io (XU3O8) in PHP
288.63875
1 Uranium.io (XU3O8) in EGP
￡E.233.90793
1 Uranium.io (XU3O8) in BRL
R$26.43194
1 Uranium.io (XU3O8) in CAD
C$6.8782
1 Uranium.io (XU3O8) in BDT
600.3686
1 Uranium.io (XU3O8) in NGN
7,172.24305
1 Uranium.io (XU3O8) in COP
$19,042.59148
1 Uranium.io (XU3O8) in ZAR
R.84.79838
1 Uranium.io (XU3O8) in UAH
205.31427
1 Uranium.io (XU3O8) in TZS
T.Sh.12,221.38228
1 Uranium.io (XU3O8) in VES
Bs1,041.556
1 Uranium.io (XU3O8) in CLP
$4,623.133
1 Uranium.io (XU3O8) in PKR
Rs1,380.40561
1 Uranium.io (XU3O8) in KZT
2,645.6505
1 Uranium.io (XU3O8) in THB
฿160.40945
1 Uranium.io (XU3O8) in TWD
NT$151.51692
1 Uranium.io (XU3O8) in AED
د.إ18.03071
1 Uranium.io (XU3O8) in CHF
Fr3.88127
1 Uranium.io (XU3O8) in HKD
HK$38.12488
1 Uranium.io (XU3O8) in AMD
֏1,881.62987
1 Uranium.io (XU3O8) in MAD
.د.م45.29786
1 Uranium.io (XU3O8) in MXN
$90.64485
1 Uranium.io (XU3O8) in SAR
ريال18.42375
1 Uranium.io (XU3O8) in ETB
Br741.91213
1 Uranium.io (XU3O8) in KES
KSh634.71047
1 Uranium.io (XU3O8) in JOD
د.أ3.483317
1 Uranium.io (XU3O8) in PLN
17.93245
1 Uranium.io (XU3O8) in RON
лв21.46981
1 Uranium.io (XU3O8) in SEK
kr46.1822
1 Uranium.io (XU3O8) in BGN
лв8.25384
1 Uranium.io (XU3O8) in HUF
Ft1,648.06585
1 Uranium.io (XU3O8) in CZK
102.73083
1 Uranium.io (XU3O8) in KWD
د.ك1.503378
1 Uranium.io (XU3O8) in ILS
16.11464
1 Uranium.io (XU3O8) in BOB
Bs33.8997
1 Uranium.io (XU3O8) in AZN
8.3521
1 Uranium.io (XU3O8) in TJS
SM45.34699
1 Uranium.io (XU3O8) in GEL
13.31423
1 Uranium.io (XU3O8) in AOA
Kz4,507.33359
1 Uranium.io (XU3O8) in BHD
.د.ب1.847288
1 Uranium.io (XU3O8) in BMD
$4.913
1 Uranium.io (XU3O8) in DKK
kr31.54146
1 Uranium.io (XU3O8) in HNL
L128.42582
1 Uranium.io (XU3O8) in MUR
223.68889
1 Uranium.io (XU3O8) in NAD
$84.79838
1 Uranium.io (XU3O8) in NOK
kr49.17913
1 Uranium.io (XU3O8) in NZD
$8.49949
1 Uranium.io (XU3O8) in PAB
B/.4.913
1 Uranium.io (XU3O8) in PGK
K20.68373
1 Uranium.io (XU3O8) in QAR
ر.ق17.88332
1 Uranium.io (XU3O8) in RSD
дин.495.91822
1 Uranium.io (XU3O8) in UZS
soʻm59,914.62456
1 Uranium.io (XU3O8) in ALL
L407.779
1 Uranium.io (XU3O8) in ANG
ƒ8.79427
1 Uranium.io (XU3O8) in AWG
ƒ8.79427
1 Uranium.io (XU3O8) in BBD
$9.826
1 Uranium.io (XU3O8) in BAM
KM8.25384
1 Uranium.io (XU3O8) in BIF
Fr14,488.437
1 Uranium.io (XU3O8) in BND
$6.33777
1 Uranium.io (XU3O8) in BSD
$4.913
1 Uranium.io (XU3O8) in JMD
$787.79955
1 Uranium.io (XU3O8) in KHR
19,810.44425
1 Uranium.io (XU3O8) in KMF
Fr2,083.112
1 Uranium.io (XU3O8) in LAK
106,804.34569
1 Uranium.io (XU3O8) in LKR
රු1,491.93071
1 Uranium.io (XU3O8) in MDL
L83.47187
1 Uranium.io (XU3O8) in MGA
Ar22,230.73544
1 Uranium.io (XU3O8) in MOP
P39.304
1 Uranium.io (XU3O8) in MVR
75.1689
1 Uranium.io (XU3O8) in MWK
MK8,529.50843
1 Uranium.io (XU3O8) in MZN
MT313.9407
1 Uranium.io (XU3O8) in NPR
रु689.73607
1 Uranium.io (XU3O8) in PYG
34,842.996
1 Uranium.io (XU3O8) in RWF
Fr7,118.937
1 Uranium.io (XU3O8) in SBD
$40.38486
1 Uranium.io (XU3O8) in SCR
68.68374
1 Uranium.io (XU3O8) in SRD
$194.99697
1 Uranium.io (XU3O8) in SVC
$42.93962
1 Uranium.io (XU3O8) in SZL
L84.94577
1 Uranium.io (XU3O8) in TMT
m17.24463
1 Uranium.io (XU3O8) in TND
د.ت14.400003
1 Uranium.io (XU3O8) in TTD
$33.31014
1 Uranium.io (XU3O8) in UGX
Sh17,116.892
1 Uranium.io (XU3O8) in XAF
Fr2,770.932
1 Uranium.io (XU3O8) in XCD
$13.2651
1 Uranium.io (XU3O8) in XOF
Fr2,770.932
1 Uranium.io (XU3O8) in XPF
Fr501.126
1 Uranium.io (XU3O8) in BWP
P70.10851
1 Uranium.io (XU3O8) in BZD
$9.87513
1 Uranium.io (XU3O8) in CVE
$467.91412
1 Uranium.io (XU3O8) in DJF
Fr869.601
1 Uranium.io (XU3O8) in DOP
$312.85984
1 Uranium.io (XU3O8) in DZD
د.ج639.52521
1 Uranium.io (XU3O8) in FJD
$11.15251
1 Uranium.io (XU3O8) in GNF
Fr42,718.535
1 Uranium.io (XU3O8) in GTQ
Q37.58445
1 Uranium.io (XU3O8) in GYD
$1,027.7996
1 Uranium.io (XU3O8) in ISK
kr604.299

Risorsa Uranium.io

Per una comprensione più approfondita di Uranium.io, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Uranium.io
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Uranium.io

Quanto vale oggi Uranium.io (XU3O8)?
Il prezzo in tempo reale di XU3O8 in USD è 4.913 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XU3O8 in USD?
Il prezzo attuale di XU3O8 in USD è $ 4.913. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Uranium.io?
La capitalizzazione di mercato per XU3O8 è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XU3O8?
La fornitura circolante di XU3O8 è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XU3O8?
XU3O8 ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XU3O8?
XU3O8 ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di XU3O8?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XU3O8 è $ 279.75K USD.
XU3O8 salirà quest'anno?
XU3O8 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XU3O8 per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Uranium.io (XU3O8)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore XU3O8 in USD

Importo

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.913 USD

Fai trading di XU3O8

XU3O8/USDT
$4.913
$4.913$4.913
-0.02%

