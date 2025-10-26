Il prezzo in tempo reale di Plasma oggi è 0.3867 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XPL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XPL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Plasma oggi è 0.3867 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XPL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XPL su MEXC ora.

Logo Plasma

Valore Plasma (XPL)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XPL:

$0.3859
$0.3859$0.3859
+4.46%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Plasma (XPL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:08:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Plasma (XPL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.367
$ 0.367$ 0.367
Min sulle 24h
$ 0.3906
$ 0.3906$ 0.3906
Max sulle 24h

$ 0.367
$ 0.367$ 0.367

$ 0.3906
$ 0.3906$ 0.3906

--
----

--
----

+3.31%

+4.46%

-6.37%

-6.37%

Il prezzo in tempo reale di Plasma (XPL) è $ 0.3867. Nelle ultime 24 ore, XPL ha oscillato tra un minimo di $ 0.367 e un massimo di $ 0.3906, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XPL è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, XPL è variato del +3.31% nell'ultima ora, del +4.46% nelle 24 ore e del -6.37% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Plasma (XPL)

--
----

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 3.87B
$ 3.87B$ 3.87B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

L'attuale capitalizzazione di mercato di Plasma è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 3.65M. La fornitura circolante di XPL è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.87B.

Cronologia dei prezzi di Plasma (XPL) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Plasma per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.016476+4.46%
30 giorni$ -0.8903-69.72%
60 giorni$ +0.1867+93.35%
90 giorni$ +0.1867+93.35%
Variazione del prezzo di Plasma di oggi

Oggi, XPL ha registrato una variazione di $ +0.016476 (+4.46%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Plasma in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.8903 (-69.72%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Plasma in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XPL ha registrato una variazione di $ +0.1867 (+93.35%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Plasma in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.1867 (+93.35%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Plasma (XPL)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Plasma.

Che cos'è Plasma (XPL)

Plasma è una blockchain Layer 1 ad alte prestazioni progettata per le stablecoin.

Plasma è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Plasma in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XPL per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Plasma sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Plasma fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Plasma (USD)

Quanto varrà Plasma (XPL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Plasma (XPL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Plasma.

Controlla subito la previsione del prezzo di Plasma!

Economia del token di Plasma (XPL)

Comprendere l'economia del token di Plasma (XPL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XPL!

Come acquistare Plasma (XPL)

Stai cercando come acquistare Plasma? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Plasma su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XPL in valute locali

1 Plasma (XPL) in VND
10,176.0105
1 Plasma (XPL) in AUD
A$0.591651
1 Plasma (XPL) in GBP
0.290025
1 Plasma (XPL) in EUR
0.332562
1 Plasma (XPL) in USD
$0.3867
1 Plasma (XPL) in MYR
RM1.631874
1 Plasma (XPL) in TRY
16.218198
1 Plasma (XPL) in JPY
¥58.7784
1 Plasma (XPL) in ARS
ARS$576.302877
1 Plasma (XPL) in RUB
30.785187
1 Plasma (XPL) in INR
33.956127
1 Plasma (XPL) in IDR
Rp6,444.997422
1 Plasma (XPL) in PHP
22.718625
1 Plasma (XPL) in EGP
￡E.18.410787
1 Plasma (XPL) in BRL
R$2.080446
1 Plasma (XPL) in CAD
C$0.54138
1 Plasma (XPL) in BDT
47.25474
1 Plasma (XPL) in NGN
564.523995
1 Plasma (XPL) in COP
$1,498.833732
1 Plasma (XPL) in ZAR
R.6.674442
1 Plasma (XPL) in UAH
16.160193
1 Plasma (XPL) in TZS
T.Sh.961.939452
1 Plasma (XPL) in VES
Bs81.9804
1 Plasma (XPL) in CLP
$363.8847
1 Plasma (XPL) in PKR
Rs108.651099
1 Plasma (XPL) in KZT
208.23795
1 Plasma (XPL) in THB
฿12.625755
1 Plasma (XPL) in TWD
NT$11.925828
1 Plasma (XPL) in AED
د.إ1.419189
1 Plasma (XPL) in CHF
Fr0.305493
1 Plasma (XPL) in HKD
HK$3.000792
1 Plasma (XPL) in AMD
֏148.102233
1 Plasma (XPL) in MAD
.د.م3.565374
1 Plasma (XPL) in MXN
$7.134615
1 Plasma (XPL) in SAR
ريال1.450125
1 Plasma (XPL) in ETB
Br58.395567
1 Plasma (XPL) in KES
KSh49.957773
1 Plasma (XPL) in JOD
د.أ0.2741703
1 Plasma (XPL) in PLN
1.411455
1 Plasma (XPL) in RON
лв1.689879
1 Plasma (XPL) in SEK
kr3.63498
1 Plasma (XPL) in BGN
лв0.649656
1 Plasma (XPL) in HUF
Ft129.718515
1 Plasma (XPL) in CZK
8.085897
1 Plasma (XPL) in KWD
د.ك0.1183302
1 Plasma (XPL) in ILS
1.268376
1 Plasma (XPL) in BOB
Bs2.66823
1 Plasma (XPL) in AZN
0.65739
1 Plasma (XPL) in TJS
SM3.569241
1 Plasma (XPL) in GEL
1.047957
1 Plasma (XPL) in AOA
Kz354.770181
1 Plasma (XPL) in BHD
.د.ب0.1453992
1 Plasma (XPL) in BMD
$0.3867
1 Plasma (XPL) in DKK
kr2.482614
1 Plasma (XPL) in HNL
L10.108338
1 Plasma (XPL) in MUR
17.606451
1 Plasma (XPL) in NAD
$6.674442
1 Plasma (XPL) in NOK
kr3.870867
1 Plasma (XPL) in NZD
$0.668991
1 Plasma (XPL) in PAB
B/.0.3867
1 Plasma (XPL) in PGK
K1.628007
1 Plasma (XPL) in QAR
ر.ق1.407588
1 Plasma (XPL) in RSD
дин.39.033498
1 Plasma (XPL) in UZS
soʻm4,715.852904
1 Plasma (XPL) in ALL
L32.0961
1 Plasma (XPL) in ANG
ƒ0.692193
1 Plasma (XPL) in AWG
ƒ0.692193
1 Plasma (XPL) in BBD
$0.7734
1 Plasma (XPL) in BAM
KM0.649656
1 Plasma (XPL) in BIF
Fr1,140.3783
1 Plasma (XPL) in BND
$0.498843
1 Plasma (XPL) in BSD
$0.3867
1 Plasma (XPL) in JMD
$62.007345
1 Plasma (XPL) in KHR
1,559.271075
1 Plasma (XPL) in KMF
Fr163.9608
1 Plasma (XPL) in LAK
8,406.521571
1 Plasma (XPL) in LKR
රු117.429189
1 Plasma (XPL) in MDL
L6.570033
1 Plasma (XPL) in MGA
Ar1,749.771096
1 Plasma (XPL) in MOP
P3.0936
1 Plasma (XPL) in MVR
5.91651
1 Plasma (XPL) in MWK
MK671.353737
1 Plasma (XPL) in MZN
MT24.71013
1 Plasma (XPL) in NPR
रु54.288813
1 Plasma (XPL) in PYG
2,742.4764
1 Plasma (XPL) in RWF
Fr560.3283
1 Plasma (XPL) in SBD
$3.178674
1 Plasma (XPL) in SCR
5.406066
1 Plasma (XPL) in SRD
$15.348123
1 Plasma (XPL) in SVC
$3.379758
1 Plasma (XPL) in SZL
L6.686043
1 Plasma (XPL) in TMT
m1.357317
1 Plasma (XPL) in TND
د.ت1.1334177
1 Plasma (XPL) in TTD
$2.621826
1 Plasma (XPL) in UGX
Sh1,347.2628
1 Plasma (XPL) in XAF
Fr218.0988
1 Plasma (XPL) in XCD
$1.04409
1 Plasma (XPL) in XOF
Fr218.0988
1 Plasma (XPL) in XPF
Fr39.4434
1 Plasma (XPL) in BWP
P5.518209
1 Plasma (XPL) in BZD
$0.777267
1 Plasma (XPL) in CVE
$36.829308
1 Plasma (XPL) in DJF
Fr68.4459
1 Plasma (XPL) in DOP
$24.625056
1 Plasma (XPL) in DZD
د.ج50.336739
1 Plasma (XPL) in FJD
$0.877809
1 Plasma (XPL) in GNF
Fr3,362.3565
1 Plasma (XPL) in GTQ
Q2.958255
1 Plasma (XPL) in GYD
$80.89764
1 Plasma (XPL) in ISK
kr47.5641

Risorsa Plasma

Per una comprensione più approfondita di Plasma, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Plasma
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Plasma

Quanto vale oggi Plasma (XPL)?
Il prezzo in tempo reale di XPL in USD è 0.3867 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XPL in USD?
Il prezzo attuale di XPL in USD è $ 0.3867. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Plasma?
La capitalizzazione di mercato per XPL è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XPL?
La fornitura circolante di XPL è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XPL?
XPL ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XPL?
XPL ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di XPL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XPL è $ 3.65M USD.
XPL salirà quest'anno?
XPL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XPL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:08:48 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Plasma (XPL)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore XPL in USD

Importo

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.3867 USD

Fai trading di XPL

XPL/USDC
$0.3864
$0.3864$0.3864
+4.71%
XPL/USDT
$0.3859
$0.3859$0.3859
+4.69%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

