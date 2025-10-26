Il prezzo in tempo reale di Xeleb Protocol oggi è 0.03581 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XCX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XCX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Xeleb Protocol oggi è 0.03581 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XCX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XCX su MEXC ora.

Logo Xeleb Protocol

Valore Xeleb Protocol (XCX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XCX:

$0.03585
$0.03585$0.03585
+1.41%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Xeleb Protocol (XCX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:53 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Xeleb Protocol (XCX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0345
$ 0.0345$ 0.0345
Min sulle 24h
$ 0.03814
$ 0.03814$ 0.03814
Max sulle 24h

$ 0.0345
$ 0.0345$ 0.0345

$ 0.03814
$ 0.03814$ 0.03814

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.029927374357583258
$ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258

+0.53%

+1.41%

-16.30%

-16.30%

Il prezzo in tempo reale di Xeleb Protocol (XCX) è $ 0.03581. Nelle ultime 24 ore, XCX ha oscillato tra un minimo di $ 0.0345 e un massimo di $ 0.03814, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XCX è $ 0.09145411179261065, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.029927374357583258.

In termini di performance a breve termine, XCX è variato del +0.53% nell'ultima ora, del +1.41% nelle 24 ore e del -16.30% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Xeleb Protocol (XCX)

No.1562

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

$ 179.21K
$ 179.21K$ 179.21K

$ 35.81M
$ 35.81M$ 35.81M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,940,109.1755751
999,940,109.1755751 999,940,109.1755751

10.83%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Xeleb Protocol è $ 3.88M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 179.21K. La fornitura circolante di XCX è 108.30M, con una fornitura totale di 999940109.1755751. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 35.81M.

Cronologia dei prezzi di Xeleb Protocol (XCX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Xeleb Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0004985+1.41%
30 giorni$ -0.01905-34.73%
60 giorni$ -0.01285-26.41%
90 giorni$ +0.01581+79.05%
Variazione del prezzo di Xeleb Protocol di oggi

Oggi, XCX ha registrato una variazione di $ +0.0004985 (+1.41%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Xeleb Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01905 (-34.73%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Xeleb Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XCX ha registrato una variazione di $ -0.01285 (-26.41%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Xeleb Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.01581 (+79.05%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Xeleb Protocol (XCX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Xeleb Protocol.

Che cos'è Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – L'hub di per influencer di AI agent dove l'IA offre utilità reale. Xeleb è una piattaforma di nuova generazione che consente a privati e aziende di creare, possedere e monetizzare su AI agent con applicazioni concrete. Combinando IA e Web3, Xeleb consente la proprietà tokenizzata degli agenti, interazioni basate sull'utilità e una crescita guidata dalla community. La nostra missione è colmare il divario tra l'innovazione dell'IA e l'economia dei creator, trasformando gli utenti privati in costruttori e beneficiari del valore generato dall'IA.

Xeleb Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Xeleb Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XCX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Xeleb Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Xeleb Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Xeleb Protocol (USD)

Quanto varrà Xeleb Protocol (XCX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Xeleb Protocol (XCX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Xeleb Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Xeleb Protocol!

Economia del token di Xeleb Protocol (XCX)

Comprendere l'economia del token di Xeleb Protocol (XCX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XCX!

Come acquistare Xeleb Protocol (XCX)

Stai cercando come acquistare Xeleb Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Xeleb Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XCX in valute locali

1 Xeleb Protocol (XCX) in VND
942.34015
1 Xeleb Protocol (XCX) in AUD
A$0.0547893
1 Xeleb Protocol (XCX) in GBP
0.0268575
1 Xeleb Protocol (XCX) in EUR
0.0307966
1 Xeleb Protocol (XCX) in USD
$0.03581
1 Xeleb Protocol (XCX) in MYR
RM0.1511182
1 Xeleb Protocol (XCX) in TRY
1.5018714
1 Xeleb Protocol (XCX) in JPY
¥5.44312
1 Xeleb Protocol (XCX) in ARS
ARS$53.3680011
1 Xeleb Protocol (XCX) in RUB
2.8508341
1 Xeleb Protocol (XCX) in INR
3.1444761
1 Xeleb Protocol (XCX) in IDR
Rp596.8330946
1 Xeleb Protocol (XCX) in PHP
2.1038375
1 Xeleb Protocol (XCX) in EGP
￡E.1.7049141
1 Xeleb Protocol (XCX) in BRL
R$0.1926578
1 Xeleb Protocol (XCX) in CAD
C$0.050134
1 Xeleb Protocol (XCX) in BDT
4.375982
1 Xeleb Protocol (XCX) in NGN
52.2772285
1 Xeleb Protocol (XCX) in COP
$138.7981276
1 Xeleb Protocol (XCX) in ZAR
R.0.6180806
1 Xeleb Protocol (XCX) in UAH
1.4964999
1 Xeleb Protocol (XCX) in TZS
T.Sh.89.0795236
1 Xeleb Protocol (XCX) in VES
Bs7.59172
1 Xeleb Protocol (XCX) in CLP
$33.69721
1 Xeleb Protocol (XCX) in PKR
Rs10.0615357
1 Xeleb Protocol (XCX) in KZT
19.283685
1 Xeleb Protocol (XCX) in THB
฿1.1691965
1 Xeleb Protocol (XCX) in TWD
NT$1.1043804
1 Xeleb Protocol (XCX) in AED
د.إ0.1314227
1 Xeleb Protocol (XCX) in CHF
Fr0.0282899
1 Xeleb Protocol (XCX) in HKD
HK$0.2778856
1 Xeleb Protocol (XCX) in AMD
֏13.7148719
1 Xeleb Protocol (XCX) in MAD
.د.م0.3301682
1 Xeleb Protocol (XCX) in MXN
$0.6606945
1 Xeleb Protocol (XCX) in SAR
ريال0.1342875
1 Xeleb Protocol (XCX) in ETB
Br5.4076681
1 Xeleb Protocol (XCX) in KES
KSh4.6262939
1 Xeleb Protocol (XCX) in JOD
د.أ0.02538929
1 Xeleb Protocol (XCX) in PLN
0.1307065
1 Xeleb Protocol (XCX) in RON
лв0.1564897
1 Xeleb Protocol (XCX) in SEK
kr0.336614
1 Xeleb Protocol (XCX) in BGN
лв0.0601608
1 Xeleb Protocol (XCX) in HUF
Ft12.0124645
1 Xeleb Protocol (XCX) in CZK
0.7487871
1 Xeleb Protocol (XCX) in KWD
د.ك0.01095786
1 Xeleb Protocol (XCX) in ILS
0.1174568
1 Xeleb Protocol (XCX) in BOB
Bs0.247089
1 Xeleb Protocol (XCX) in AZN
0.060877
1 Xeleb Protocol (XCX) in TJS
SM0.3305263
1 Xeleb Protocol (XCX) in GEL
0.0970451
1 Xeleb Protocol (XCX) in AOA
Kz32.8531683
1 Xeleb Protocol (XCX) in BHD
.د.ب0.01346456
1 Xeleb Protocol (XCX) in BMD
$0.03581
1 Xeleb Protocol (XCX) in DKK
kr0.2299002
1 Xeleb Protocol (XCX) in HNL
L0.9360734
1 Xeleb Protocol (XCX) in MUR
1.6304293
1 Xeleb Protocol (XCX) in NAD
$0.6180806
1 Xeleb Protocol (XCX) in NOK
kr0.3584581
1 Xeleb Protocol (XCX) in NZD
$0.0619513
1 Xeleb Protocol (XCX) in PAB
B/.0.03581
1 Xeleb Protocol (XCX) in PGK
K0.1507601
1 Xeleb Protocol (XCX) in QAR
ر.ق0.1303484
1 Xeleb Protocol (XCX) in RSD
дин.3.6146614
1 Xeleb Protocol (XCX) in UZS
soʻm436.7072472
1 Xeleb Protocol (XCX) in ALL
L2.97223
1 Xeleb Protocol (XCX) in ANG
ƒ0.0640999
1 Xeleb Protocol (XCX) in AWG
ƒ0.0640999
1 Xeleb Protocol (XCX) in BBD
$0.07162
1 Xeleb Protocol (XCX) in BAM
KM0.0601608
1 Xeleb Protocol (XCX) in BIF
Fr105.60369
1 Xeleb Protocol (XCX) in BND
$0.0461949
1 Xeleb Protocol (XCX) in BSD
$0.03581
1 Xeleb Protocol (XCX) in JMD
$5.7421335
1 Xeleb Protocol (XCX) in KHR
144.3948725
1 Xeleb Protocol (XCX) in KMF
Fr15.18344
1 Xeleb Protocol (XCX) in LAK
778.4782453
1 Xeleb Protocol (XCX) in LKR
රු10.8744227
1 Xeleb Protocol (XCX) in MDL
L0.6084119
1 Xeleb Protocol (XCX) in MGA
Ar162.0359528
1 Xeleb Protocol (XCX) in MOP
P0.28648
1 Xeleb Protocol (XCX) in MVR
0.547893
1 Xeleb Protocol (XCX) in MWK
MK62.1700991
1 Xeleb Protocol (XCX) in MZN
MT2.288259
1 Xeleb Protocol (XCX) in NPR
रु5.0273659
1 Xeleb Protocol (XCX) in PYG
253.96452
1 Xeleb Protocol (XCX) in RWF
Fr51.88869
1 Xeleb Protocol (XCX) in SBD
$0.2943582
1 Xeleb Protocol (XCX) in SCR
0.5006238
1 Xeleb Protocol (XCX) in SRD
$1.4212989
1 Xeleb Protocol (XCX) in SVC
$0.3129794
1 Xeleb Protocol (XCX) in SZL
L0.6191549
1 Xeleb Protocol (XCX) in TMT
m0.1256931
1 Xeleb Protocol (XCX) in TND
د.ت0.10495911
1 Xeleb Protocol (XCX) in TTD
$0.2427918
1 Xeleb Protocol (XCX) in UGX
Sh124.76204
1 Xeleb Protocol (XCX) in XAF
Fr20.19684
1 Xeleb Protocol (XCX) in XCD
$0.096687
1 Xeleb Protocol (XCX) in XOF
Fr20.19684
1 Xeleb Protocol (XCX) in XPF
Fr3.65262
1 Xeleb Protocol (XCX) in BWP
P0.5110087
1 Xeleb Protocol (XCX) in BZD
$0.0719781
1 Xeleb Protocol (XCX) in CVE
$3.4105444
1 Xeleb Protocol (XCX) in DJF
Fr6.33837
1 Xeleb Protocol (XCX) in DOP
$2.2803808
1 Xeleb Protocol (XCX) in DZD
د.ج4.6613877
1 Xeleb Protocol (XCX) in FJD
$0.0812887
1 Xeleb Protocol (XCX) in GNF
Fr311.36795
1 Xeleb Protocol (XCX) in GTQ
Q0.2739465
1 Xeleb Protocol (XCX) in GYD
$7.491452
1 Xeleb Protocol (XCX) in ISK
kr4.40463

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Xeleb Protocol

Quanto vale oggi Xeleb Protocol (XCX)?
Il prezzo in tempo reale di XCX in USD è 0.03581 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XCX in USD?
Il prezzo attuale di XCX in USD è $ 0.03581. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Xeleb Protocol?
La capitalizzazione di mercato per XCX è $ 3.88M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XCX?
La fornitura circolante di XCX è 108.30M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XCX?
XCX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.09145411179261065 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XCX?
XCX ha visto un prezzo ATL di 0.029927374357583258 USD.
Qual è il volume di trading di XCX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XCX è $ 179.21K USD.
XCX salirà quest'anno?
XCX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XCX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:53 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

