Il prezzo in tempo reale di WIKI CAT oggi è 0.00000013559 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WKC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WKC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WIKI CAT oggi è 0.00000013559 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WKC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WKC su MEXC ora.

Maggiori informazioni su WKC

Informazioni sul prezzo di WKC

Whitepaper di WKC

Sito web ufficiale di WKC

Economia del token di WKC

Previsioni del prezzo di WKC

Cronologia di WKC

Guida all'acquisto di WKC

Convertitore di WKC in valuta fiat

Spot WKC

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo WIKI CAT

Valore WIKI CAT (WKC)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WKC:

$0.00000013387
$0.00000013387$0.00000013387
+0.08%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di WIKI CAT (WKC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:31 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WIKI CAT (WKC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000000129
$ 0.000000129$ 0.000000129
Min sulle 24h
$ 0.0000001533
$ 0.0000001533$ 0.0000001533
Max sulle 24h

$ 0.000000129
$ 0.000000129$ 0.000000129

$ 0.0000001533
$ 0.0000001533$ 0.0000001533

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301

+1.37%

+0.08%

+10.39%

+10.39%

Il prezzo in tempo reale di WIKI CAT (WKC) è $ 0.00000013559. Nelle ultime 24 ore, WKC ha oscillato tra un minimo di $ 0.000000129 e un massimo di $ 0.0000001533, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WKC è $ 0.000000472824771637, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000000000057105301.

In termini di performance a breve termine, WKC è variato del +1.37% nell'ultima ora, del +0.08% nelle 24 ore e del +10.39% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WIKI CAT (WKC)

No.393

$ 74.01M
$ 74.01M$ 74.01M

$ 91.86K
$ 91.86K$ 91.86K

$ 115.36M
$ 115.36M$ 115.36M

545.84T
545.84T 545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178 850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012 853,278,579,305,012

64.15%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di WIKI CAT è $ 74.01M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 91.86K. La fornitura circolante di WKC è 545.84T, con una fornitura totale di 853278579305012. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 115.36M.

Cronologia dei prezzi di WIKI CAT (WKC) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di WIKI CAT per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000000000107+0.08%
30 giorni$ -0.00000005311-28.15%
60 giorni$ -0.0000000201-12.92%
90 giorni$ +0.00000011559+577.95%
Variazione del prezzo di WIKI CAT di oggi

Oggi, WKC ha registrato una variazione di $ +0.000000000107 (+0.08%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di WIKI CAT in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00000005311 (-28.15%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di WIKI CAT in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, WKC ha registrato una variazione di $ -0.0000000201 (-12.92%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di WIKI CAT in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00000011559 (+577.95%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di WIKI CAT (WKC)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di WIKI CAT.

Che cos'è WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di WIKI CAT in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di WKC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su WIKI CAT sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di WIKI CAT fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di WIKI CAT (USD)

Quanto varrà WIKI CAT (WKC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WIKI CAT (WKC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WIKI CAT.

Controlla subito la previsione del prezzo di WIKI CAT!

Economia del token di WIKI CAT (WKC)

Comprendere l'economia del token di WIKI CAT (WKC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WKC!

Come acquistare WIKI CAT (WKC)

Stai cercando come acquistare WIKI CAT? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente WIKI CAT su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

WKC in valute locali

1 WIKI CAT (WKC) in VND
0.00356805085
1 WIKI CAT (WKC) in AUD
A$0.0000002074527
1 WIKI CAT (WKC) in GBP
0.0000001016925
1 WIKI CAT (WKC) in EUR
0.0000001166074
1 WIKI CAT (WKC) in USD
$0.00000013559
1 WIKI CAT (WKC) in MYR
RM0.0000005721898
1 WIKI CAT (WKC) in TRY
0.0000056866446
1 WIKI CAT (WKC) in JPY
¥0.00002060968
1 WIKI CAT (WKC) in ARS
ARS$0.0002020711329
1 WIKI CAT (WKC) in RUB
0.0000107943199
1 WIKI CAT (WKC) in INR
0.0000119061579
1 WIKI CAT (WKC) in IDR
Rp0.0022598324294
1 WIKI CAT (WKC) in PHP
0.0000079659125
1 WIKI CAT (WKC) in EGP
￡E.0.0000064554399
1 WIKI CAT (WKC) in BRL
R$0.0000007294742
1 WIKI CAT (WKC) in CAD
C$0.000000189826
1 WIKI CAT (WKC) in BDT
0.000016569098
1 WIKI CAT (WKC) in NGN
0.0001979410615
1 WIKI CAT (WKC) in COP
$0.0005255414164
1 WIKI CAT (WKC) in ZAR
R.0.0000023402834
1 WIKI CAT (WKC) in UAH
0.0000056663061
1 WIKI CAT (WKC) in TZS
T.Sh.0.0003372882604
1 WIKI CAT (WKC) in VES
Bs0.00002874508
1 WIKI CAT (WKC) in CLP
$0.00012759019
1 WIKI CAT (WKC) in PKR
Rs0.0000380967223
1 WIKI CAT (WKC) in KZT
0.000073015215
1 WIKI CAT (WKC) in THB
฿0.0000044270135
1 WIKI CAT (WKC) in TWD
NT$0.0000041815956
1 WIKI CAT (WKC) in AED
د.إ0.0000004976153
1 WIKI CAT (WKC) in CHF
Fr0.0000001071161
1 WIKI CAT (WKC) in HKD
HK$0.0000010521784
1 WIKI CAT (WKC) in AMD
֏0.0000519296141
1 WIKI CAT (WKC) in MAD
.د.م0.0000012501398
1 WIKI CAT (WKC) in MXN
$0.0000025016355
1 WIKI CAT (WKC) in SAR
ريال0.0000005084625
1 WIKI CAT (WKC) in ETB
Br0.0000204754459
1 WIKI CAT (WKC) in KES
KSh0.0000175168721
1 WIKI CAT (WKC) in JOD
د.أ0.00000009613331
1 WIKI CAT (WKC) in PLN
0.0000004949035
1 WIKI CAT (WKC) in RON
лв0.0000005925283
1 WIKI CAT (WKC) in SEK
kr0.000001274546
1 WIKI CAT (WKC) in BGN
лв0.0000002277912
1 WIKI CAT (WKC) in HUF
Ft0.0000454836655
1 WIKI CAT (WKC) in CZK
0.0000028351869
1 WIKI CAT (WKC) in KWD
د.ك0.00000004149054
1 WIKI CAT (WKC) in ILS
0.0000004447352
1 WIKI CAT (WKC) in BOB
Bs0.000000935571
1 WIKI CAT (WKC) in AZN
0.000000230503
1 WIKI CAT (WKC) in TJS
SM0.0000012514957
1 WIKI CAT (WKC) in GEL
0.0000003674489
1 WIKI CAT (WKC) in AOA
Kz0.0001243943337
1 WIKI CAT (WKC) in BHD
.د.ب0.00000005098184
1 WIKI CAT (WKC) in BMD
$0.00000013559
1 WIKI CAT (WKC) in DKK
kr0.0000008704878
1 WIKI CAT (WKC) in HNL
L0.0000035443226
1 WIKI CAT (WKC) in MUR
0.0000061734127
1 WIKI CAT (WKC) in NAD
$0.0000023402834
1 WIKI CAT (WKC) in NOK
kr0.0000013572559
1 WIKI CAT (WKC) in NZD
$0.0000002345707
1 WIKI CAT (WKC) in PAB
B/.0.00000013559
1 WIKI CAT (WKC) in PGK
K0.0000005708339
1 WIKI CAT (WKC) in QAR
ر.ق0.0000004935476
1 WIKI CAT (WKC) in RSD
дин.0.0000136864546
1 WIKI CAT (WKC) in UZS
soʻm0.0016535363208
1 WIKI CAT (WKC) in ALL
L0.00001125397
1 WIKI CAT (WKC) in ANG
ƒ0.0000002427061
1 WIKI CAT (WKC) in AWG
ƒ0.0000002427061
1 WIKI CAT (WKC) in BBD
$0.00000027118
1 WIKI CAT (WKC) in BAM
KM0.0000002277912
1 WIKI CAT (WKC) in BIF
Fr0.00039985491
1 WIKI CAT (WKC) in BND
$0.0000001749111
1 WIKI CAT (WKC) in BSD
$0.00000013559
1 WIKI CAT (WKC) in JMD
$0.0000217418565
1 WIKI CAT (WKC) in KHR
0.0005467327775
1 WIKI CAT (WKC) in KMF
Fr0.00005749016
1 WIKI CAT (WKC) in LAK
0.0029476086367
1 WIKI CAT (WKC) in LKR
රු0.0000411746153
1 WIKI CAT (WKC) in MDL
L0.0000023036741
1 WIKI CAT (WKC) in MGA
Ar0.0006135284792
1 WIKI CAT (WKC) in MOP
P0.00000108472
1 WIKI CAT (WKC) in MVR
0.000002074527
1 WIKI CAT (WKC) in MWK
MK0.0002353991549
1 WIKI CAT (WKC) in MZN
MT0.000008664201
1 WIKI CAT (WKC) in NPR
रु0.0000190354801
1 WIKI CAT (WKC) in PYG
0.00096160428
1 WIKI CAT (WKC) in RWF
Fr0.00019646991
1 WIKI CAT (WKC) in SBD
$0.0000011145498
1 WIKI CAT (WKC) in SCR
0.0000018955482
1 WIKI CAT (WKC) in SRD
$0.0000053815671
1 WIKI CAT (WKC) in SVC
$0.0000011850566
1 WIKI CAT (WKC) in SZL
L0.0000023443511
1 WIKI CAT (WKC) in TMT
m0.0000004759209
1 WIKI CAT (WKC) in TND
د.ت0.00000039741429
1 WIKI CAT (WKC) in TTD
$0.0000009193002
1 WIKI CAT (WKC) in UGX
Sh0.00047239556
1 WIKI CAT (WKC) in XAF
Fr0.00007647276
1 WIKI CAT (WKC) in XCD
$0.000000366093
1 WIKI CAT (WKC) in XOF
Fr0.00007647276
1 WIKI CAT (WKC) in XPF
Fr0.00001383018
1 WIKI CAT (WKC) in BWP
P0.0000019348693
1 WIKI CAT (WKC) in BZD
$0.0000002725359
1 WIKI CAT (WKC) in CVE
$0.0000129135916
1 WIKI CAT (WKC) in DJF
Fr0.00002399943
1 WIKI CAT (WKC) in DOP
$0.0000086343712
1 WIKI CAT (WKC) in DZD
د.ج0.0000176497503
1 WIKI CAT (WKC) in FJD
$0.0000003077893
1 WIKI CAT (WKC) in GNF
Fr0.00117895505
1 WIKI CAT (WKC) in GTQ
Q0.0000010372635
1 WIKI CAT (WKC) in GYD
$0.000028365428
1 WIKI CAT (WKC) in ISK
kr0.00001667757

Risorsa WIKI CAT

Per una comprensione più approfondita di WIKI CAT, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale WIKI CAT
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo WIKI CAT

Quanto vale oggi WIKI CAT (WKC)?
Il prezzo in tempo reale di WKC in USD è 0.00000013559 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WKC in USD?
Il prezzo attuale di WKC in USD è $ 0.00000013559. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WIKI CAT?
La capitalizzazione di mercato per WKC è $ 74.01M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WKC?
La fornitura circolante di WKC è 545.84T USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WKC?
WKC ha raggiunto un prezzo ATH di 0.000000472824771637 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WKC?
WKC ha visto un prezzo ATL di 0.000000000057105301 USD.
Qual è il volume di trading di WKC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WKC è $ 91.86K USD.
WKC salirà quest'anno?
WKC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WKC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:31 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di WIKI CAT (WKC)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore WKC in USD

Importo

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.000000 USD

Fai trading di WKC

WKC/USDT
$0.00000013387
$0.00000013387$0.00000013387
+0.04%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,645.44
$111,645.44$111,645.44

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.25
$3,958.25$3,958.25

+0.64%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06142
$0.06142$0.06142

-10.46%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5000
$7.5000$7.5000

+2.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,645.44
$111,645.44$111,645.44

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.25
$3,958.25$3,958.25

+0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6155
$2.6155$2.6155

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19745
$0.19745$0.19745

+0.62%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000123
$0.000000000000123$0.000000000000123

+23.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.155350
$0.155350$0.155350

+20,613.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6110
$0.6110$0.6110

+2,344.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6110
$0.6110$0.6110

+2,344.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.052400
$0.052400$0.052400

+108.25%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00006101
$0.00006101$0.00006101

+60.55%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000737
$0.0000000000737$0.0000000000737

+59.86%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004757
$0.00004757$0.00004757

+50.20%