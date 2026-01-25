Valore Wrapped eETH (WEETH)
Il prezzo in tempo reale di oggi di Wrapped eETH (WEETH) è $ 3,265.16, con una variazione del 1.72% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da WEETH a USD è $ 3,265.16 per WEETH.
Wrapped eETH si classifica attualmente #8756 per capitalizzazione di mercato a $ 9.85B, con una fornitura circolante di 3.02M WEETH. Nelle ultime 24 ore, WEETH è stato scambiato tra $ 3,186.17 (minimo) e $ 3,265.16 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 5,298.907072826084, mentre il minimo storico è stato di $ 1,500.4746650708223.
In termini di performance a breve termine, WEETH si è mosso di +2.11% nell'ultima ora e di -9.43% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 9.09K.
No.8756
ETH
L'attuale capitalizzazione di mercato di Wrapped eETH è $ 9.85B, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 9.09K. La fornitura circolante di WEETH è 3.02M, con una fornitura totale di 3017001.12969617. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.85B.
+2.11%
+1.72%
-9.43%
-9.43%
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Wrapped eETH per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +55.2111
|+1.72%
|30 giorni
|$ +70.83
|+2.21%
|60 giorni
|$ +765.16
|+30.60%
|90 giorni
|$ +765.16
|+30.60%
Oggi, WEETH ha registrato una variazione di $ +55.2111 (+1.72%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +70.83 (+2.21%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, WEETH ha registrato una variazione di $ +765.16 (+30.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +765.16 (+30.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Wrapped eETH (WEETH)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Wrapped eETH.
Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di Wrapped eETH, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.
Nel 2040, il prezzo di Wrapped eETH potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.
Pronto a iniziare con Wrapped eETH? Acquistare WEETH su MEXC è rapido e adatto anche ai principianti. Puoi iniziare a fare trading immediatamente dopo aver effettuato il tuo primo acquisto. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su come acquistare Wrapped eETH. Di seguito è riportata una rapida panoramica in 5 passaggi per aiutarti a iniziare il tuo percorso di acquisto di Wrapped eETH (WEETH).
Possedere Wrapped eETH ti apre nuove opportunità in termini di semplice acquisto e holding. Puoi fare trading di BTC su centinaia di mercati, guadagnare ricompense passive tramite prodotti di staking e risparmio flessibili, o sfruttare strumenti di trading professionali per far crescere i tuoi asset. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, MEXC semplifica la massimizzazione del tuo potenziale in criptovalute. Di seguito sono riportati i quattro modi principali per sfruttare al meglio i tuoi token Bitcoin.
Acquistare Wrapped eETH (WEETH) su MEXC significa ottenere il massimo dal tuo investimento. Essendo una delle piattaforme di criptovalute con le commissioni più basse sul mercato, MEXC ti aiuta a ridurre i costi fin dal tuo primo trading.
Scopri le competitive commissioni di trading
Inoltre, puoi fare trading token spot selezionati senza alcuna commissione tramite Zero Fee Fest di MEXC.
weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.
Per una comprensione più approfondita di Wrapped eETH, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|01-22 19:16:51
|Aggiornamenti del settore
Oltre 2,1 Miliardi di Dollari in Opzioni Crypto in Scadenza Domani, Punto di Massimo Dolore BTC a 92.000$
|01-22 13:05:02
|Aggiornamenti del settore
Gli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti di 287 milioni di dollari ieri, segnando due giorni di negoziazione consecutivi di deflussi netti
|01-22 12:06:30
|Aggiornamenti del settore
Il Sentiment dei Depositi di Bitcoin si Intensifica, con un Afflusso Netto di 7.111,20 BTC nei CEX nelle Ultime 24 Ore
|01-20 22:09:49
|Aggiornamenti del settore
L'oro spot è salito bruscamente nel breve termine, superando i 4.740 $/oz, raggiungendo un nuovo massimo storico
|01-20 13:14:57
|Aggiornamenti del settore
Trump Commenta i Dazi UE, l'Oro Raggiunge un Nuovo Massimo Storico, Bitcoin Cala Brevemente
|01-19 16:31:41
|Aggiornamenti del settore
Il Settore Privacy Vede un Rally a Staffetta, DUSK Aumenta di Oltre il 120% in un Solo Giorno
Vai long o short su WEETH con leva finanziaria. Esplora il trading di futures di WEETH USDT su MEXC e sfrutta le oscillazioni del mercato.
Esplora i mercati spot e futures, visualizza il prezzo e il volume in tempo reale di Wrapped eETH e fai trading direttamente.
Le principali criptovalute con dati di mercato disponibili su MEXC
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Importo
1 WEETH = 3,265.16 USD