Il prezzo in tempo reale di oggi di Wrapped eETH è 3,265.16 USD. La capitalizzazione di mercato di WEETH è 9,850,991,408.6387464372 USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di WEETH in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!

Maggiori informazioni su WEETH

Informazioni sul prezzo di WEETH

Che cos'è WEETH

Sito web ufficiale di WEETH

Economia del token di WEETH

Previsioni del prezzo di WEETH

Cronologia di WEETH

Guida all'acquisto di WEETH

Convertitore di WEETH in valuta fiat

Spot WEETH

Valore Wrapped eETH (WEETH)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WEETH:

$3,265.16
+1.72%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Wrapped eETH (WEETH)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-25 02:39:11 (UTC+8)

Prezzo di oggi di Wrapped eETH

Il prezzo in tempo reale di oggi di Wrapped eETH (WEETH) è $ 3,265.16, con una variazione del 1.72% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da WEETH a USD è $ 3,265.16 per WEETH.

Wrapped eETH si classifica attualmente #8756 per capitalizzazione di mercato a $ 9.85B, con una fornitura circolante di 3.02M WEETH. Nelle ultime 24 ore, WEETH è stato scambiato tra $ 3,186.17 (minimo) e $ 3,265.16 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 5,298.907072826084, mentre il minimo storico è stato di $ 1,500.4746650708223.

In termini di performance a breve termine, WEETH si è mosso di +2.11% nell'ultima ora e di -9.43% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 9.09K.

Informazioni sul mercato di Wrapped eETH (WEETH)

No.8756

$ 9.85B
$ 9.09K
$ 9.85B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Wrapped eETH è $ 9.85B, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 9.09K. La fornitura circolante di WEETH è 3.02M, con una fornitura totale di 3017001.12969617. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.85B.

Cronologia dei prezzi di Wrapped eETH in USD

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 3,186.17
Min sulle 24h
$ 3,265.16
Max sulle 24h

$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
+2.11%

+1.72%

-9.43%

-9.43%

Cronologia dei prezzi di Wrapped eETH (WEETH) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Wrapped eETH per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +55.2111+1.72%
30 giorni$ +70.83+2.21%
60 giorni$ +765.16+30.60%
90 giorni$ +765.16+30.60%
Variazione del prezzo di Wrapped eETH di oggi

Oggi, WEETH ha registrato una variazione di $ +55.2111 (+1.72%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Wrapped eETH in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +70.83 (+2.21%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Wrapped eETH in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, WEETH ha registrato una variazione di $ +765.16 (+30.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Wrapped eETH in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +765.16 (+30.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Wrapped eETH (WEETH)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Wrapped eETH.

Analisi IA per Wrapped eETH

Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di Wrapped eETH, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.

Quali fattori influenzano i prezzi di Wrapped eETH?

I prezzi di WEETH sono influenzati da diversi fattori chiave:

1. Movimenti del prezzo di Ethereum – poiché WEETH segue il valore dell'ETH in staking
2. Ricompense di staking e tassi di rendimento su Ethereum 2.0
3. Domanda e adozione dello staking liquido
4. Prestazioni e sicurezza del protocollo EtherFi
5. Integrazione e utilità nella finanza decentralizzata (DeFi)
6. Sentiment del mercato nei confronti dello staking di ETH
7. Sviluppi normativi che incidono sullo staking
8. Concorrenza proveniente da altri token di staking liquido
9. Condizioni generali del mercato delle criptovalute
10. Fattori tecnici come i rischi legati ai contratti intelligenti

Perché le persone vogliono sapere qual è il prezzo di Wrapped eETH oggi?

Le persone vogliono conoscere il prezzo di WEETH oggi per diverse ragioni fondamentali: decisioni di trading, valutazione del portafoglio, monitoraggio dei profitti e delle perdite e timing di mercato. In quanto derivato di staking liquido di Ethereum, il prezzo di WEETH fluttua in base all'andamento dell'ETH e ai premi di staking, rendendo cruciale per gli investitori una quotazione in tempo reale.

Previsione dei prezzi per Wrapped eETH

Previsione del prezzo di Wrapped eETH (WEETH) per il 2030 (fra 4 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di WEETH nel 2030 è $ -- con un tasso di crescita del 0.00%.
Previsione del prezzo di Wrapped eETH (WEETH) per il 2040 (fra 14 anni)

Nel 2040, il prezzo di Wrapped eETH potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.

Vuoi sapere quale prezzo raggiungerà Wrapped eETH nel 2026–2027? Visita la nostra pagina Previsione dei prezzi per le previsioni sui prezzi di WEETH per gli anni 2026–2027 cliccando su Previsione dei prezzi di Wrapped eETH.

Come acquistare e investire Wrapped eETH

Pronto a iniziare con Wrapped eETH? Acquistare WEETH su MEXC è rapido e adatto anche ai principianti. Puoi iniziare a fare trading immediatamente dopo aver effettuato il tuo primo acquisto. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su come acquistare Wrapped eETH. Di seguito è riportata una rapida panoramica in 5 passaggi per aiutarti a iniziare il tuo percorso di acquisto di Wrapped eETH (WEETH).

Passaggio 1

Crea un account e completa la verifica KYC

Per prima cosa, crea un account e completa la verifica KYC su MEXC. Puoi farlo sul sito web ufficiale di MEXC o sull'app MEXC utilizzando il tuo numero di telefono o indirizzo e-mail.
Passaggio 2

Aggiungi USDT, USDC o USDE al tuo portafoglio

USDT, USDC e USDE facilitano il trading su MEXC. Puoi acquistare USDT, USDC e USDE tramite bonifico bancario, OTC o trading P2P.
Passaggio 3

Vai alla pagina di trading spot

Sul sito web MEXC, clicca su Spot nella barra in alto e cerca i tuoi token preferiti.
Passaggio 4

Scegli i tuoi token

Con oltre -- token disponibili, puoi acquistare facilmente Bitcoin, Ethereum e token di tendenza.
Passaggio 5

Completa il tuo acquisto

Inserisci l'importo dei token o l'equivalente nella tua valuta locale. Clicca su Acquista e Wrapped eETH verrà immediatamente accreditato sul tuo portafoglio.
Come acquistare Wrapped eETH (WEETH) Guida

Cosa puoi fare con Wrapped eETH

Possedere Wrapped eETH ti apre nuove opportunità in termini di semplice acquisto e holding. Puoi fare trading di BTC su centinaia di mercati, guadagnare ricompense passive tramite prodotti di staking e risparmio flessibili, o sfruttare strumenti di trading professionali per far crescere i tuoi asset. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, MEXC semplifica la massimizzazione del tuo potenziale in criptovalute. Di seguito sono riportati i quattro modi principali per sfruttare al meglio i tuoi token Bitcoin.

    Fai trading di oltre 2,800 token con commissioni bassissime.

    Fai trading con una leva finanziaria fino a 500x e una liquidità elevata.

    Fai staking di token e guadagna incredibili airdrop.

Trading con commissioni estremamente basse su MEXC

Acquistare Wrapped eETH (WEETH) su MEXC significa ottenere il massimo dal tuo investimento. Essendo una delle piattaforme di criptovalute con le commissioni più basse sul mercato, MEXC ti aiuta a ridurre i costi fin dal tuo primo trading.

Commissioni di trading spot:
--
Maker
--
Taker
Commissioni di trading futures:
--
Maker
--
Taker

Inoltre, puoi fare trading token spot selezionati senza alcuna commissione tramite Zero Fee Fest di MEXC.

Che cos'è Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Risorsa Wrapped eETH

Per una comprensione più approfondita di Wrapped eETH, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Wrapped eETH
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Wrapped eETH

Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-25 02:39:11 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Wrapped eETH (WEETH)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
01-22 19:16:51Aggiornamenti del settore
Oltre 2,1 Miliardi di Dollari in Opzioni Crypto in Scadenza Domani, Punto di Massimo Dolore BTC a 92.000$
01-22 13:05:02Aggiornamenti del settore
Gli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti di 287 milioni di dollari ieri, segnando due giorni di negoziazione consecutivi di deflussi netti
01-22 12:06:30Aggiornamenti del settore
Il Sentiment dei Depositi di Bitcoin si Intensifica, con un Afflusso Netto di 7.111,20 BTC nei CEX nelle Ultime 24 Ore
01-20 22:09:49Aggiornamenti del settore
L'oro spot è salito bruscamente nel breve termine, superando i 4.740 $/oz, raggiungendo un nuovo massimo storico
01-20 13:14:57Aggiornamenti del settore
Trump Commenta i Dazi UE, l'Oro Raggiunge un Nuovo Massimo Storico, Bitcoin Cala Brevemente
01-19 16:31:41Aggiornamenti del settore
Il Settore Privacy Vede un Rally a Staffetta, DUSK Aumenta di Oltre il 120% in un Solo Giorno

Wrapped eETH Notizie principali

Cos&#8217;è Nolan: Una Guida Completa all&#8217;Infrastruttura Decentralizzata per Agenti IA

Cos&#8217;è Nolan: Una Guida Completa all&#8217;Infrastruttura Decentralizzata per Agenti IA

January 21, 2026
Prima Mondiale MEXC 2026: Guida Completa al Trading di Acurast (ACU) su MEXC

Prima Mondiale MEXC 2026: Guida Completa al Trading di Acurast (ACU) su MEXC

January 21, 2026
Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025
Vedi altro

Scopri di più su Wrapped eETH

WEETH USDT (trading di futures)

Vai long o short su WEETH con leva finanziaria. Esplora il trading di futures di WEETH USDT su MEXC e sfrutta le oscillazioni del mercato.

Fai trading dei mercati Wrapped eETH (WEETH) su MEXC

Esplora i mercati spot e futures, visualizza il prezzo e il volume in tempo reale di Wrapped eETH e fai trading direttamente.

Coppie
Prezzo
Variazione 24 ore
Volume 24 ore
WEETH/USDT
$3,265.16
$3,265.16$3,265.16
+1.72%
0.00% (USDT)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

