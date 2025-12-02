WhiteBridge AI Agents Network sta rivoluzionando il modo in cui si accede, si verificano e si analizzano i dati personali. Basato su un livello di intelligenza decentralizzato, collega i fornitori di dati personali (DePIN) e gli AI agent per trasformare i registri pubblici dispersi e i segnali online in informazioni affidabili che consentono di prendere decisioni più intelligenti e affidabili.