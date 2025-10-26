Il prezzo in tempo reale di Falcon Finance oggi è 0.9984 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi USDF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di USDF su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Falcon Finance oggi è 0.9984 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi USDF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di USDF su MEXC ora.

Valore Falcon Finance (USDF)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in USDF:

$0.9984
+0.20%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Falcon Finance (USDF)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:05:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Falcon Finance (USDF) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.9955
Min sulle 24h
$ 0.9993
Max sulle 24h

$ 0.9955
$ 0.9993
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
+0.22%

+0.20%

+0.47%

+0.47%

Il prezzo in tempo reale di Falcon Finance (USDF) è $ 0.9984. Nelle ultime 24 ore, USDF ha oscillato tra un minimo di $ 0.9955 e un massimo di $ 0.9993, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di USDF è $ 1.0243014891348232, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.909369011278203.

In termini di performance a breve termine, USDF è variato del +0.22% nell'ultima ora, del +0.20% nelle 24 ore e del +0.47% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Falcon Finance (USDF)

No.203

$ 2.10B
$ 15.16K
$ 2.10B
2.10B
2,101,881,068.0229836
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Falcon Finance è $ 2.10B, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 15.16K. La fornitura circolante di USDF è 2.10B, con una fornitura totale di 2101881068.0229836. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.10B.

Cronologia dei prezzi di Falcon Finance (USDF) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Falcon Finance per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.001993+0.20%
30 giorni$ +0.0004+0.04%
60 giorni$ +0.0032+0.32%
90 giorni$ +0.0083+0.83%
Variazione del prezzo di Falcon Finance di oggi

Oggi, USDF ha registrato una variazione di $ +0.001993 (+0.20%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Falcon Finance in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0004 (+0.04%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Falcon Finance in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, USDF ha registrato una variazione di $ +0.0032 (+0.32%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Falcon Finance in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0083 (+0.83%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Falcon Finance (USDF)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Falcon Finance.

Che cos'è Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance è un protocollo sintetico di nuova generazione basato sul dollaro, progettato per fornire rendimenti sostenibili e competitivi in tutte le condizioni di mercato. Costruito su framework di rischio di livello istituzionale e fondato sulla trasparenza, Falcon Finance stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli asset sintetici nella finanza decentralizzata.

Falcon Finance è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Falcon Finance in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di USDF per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Falcon Finance sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Falcon Finance fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Falcon Finance (USD)

Quanto varrà Falcon Finance (USDF) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Falcon Finance (USDF) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Falcon Finance.

Controlla subito la previsione del prezzo di Falcon Finance!

Economia del token di Falcon Finance (USDF)

Comprendere l'economia del token di Falcon Finance (USDF) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token USDF!

Come acquistare Falcon Finance (USDF)

Stai cercando come acquistare Falcon Finance? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Falcon Finance su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

USDF in valute locali

1 Falcon Finance (USDF) in VND
26,272.896
1 Falcon Finance (USDF) in AUD
A$1.527552
1 Falcon Finance (USDF) in GBP
0.7488
1 Falcon Finance (USDF) in EUR
0.858624
1 Falcon Finance (USDF) in USD
$0.9984
1 Falcon Finance (USDF) in MYR
RM4.213248
1 Falcon Finance (USDF) in TRY
41.872896
1 Falcon Finance (USDF) in JPY
¥151.7568
1 Falcon Finance (USDF) in ARS
ARS$1,487.925504
1 Falcon Finance (USDF) in RUB
79.482624
1 Falcon Finance (USDF) in INR
87.669504
1 Falcon Finance (USDF) in IDR
Rp16,639.993344
1 Falcon Finance (USDF) in PHP
58.656
1 Falcon Finance (USDF) in EGP
￡E.47.533824
1 Falcon Finance (USDF) in BRL
R$5.371392
1 Falcon Finance (USDF) in CAD
C$1.39776
1 Falcon Finance (USDF) in BDT
122.00448
1 Falcon Finance (USDF) in NGN
1,457.51424
1 Falcon Finance (USDF) in COP
$3,869.758464
1 Falcon Finance (USDF) in ZAR
R.17.232384
1 Falcon Finance (USDF) in UAH
41.723136
1 Falcon Finance (USDF) in TZS
T.Sh.2,483.579904
1 Falcon Finance (USDF) in VES
Bs211.6608
1 Falcon Finance (USDF) in CLP
$939.4944
1 Falcon Finance (USDF) in PKR
Rs280.520448
1 Falcon Finance (USDF) in KZT
537.6384
1 Falcon Finance (USDF) in THB
฿32.59776
1 Falcon Finance (USDF) in TWD
NT$30.790656
1 Falcon Finance (USDF) in AED
د.إ3.664128
1 Falcon Finance (USDF) in CHF
Fr0.788736
1 Falcon Finance (USDF) in HKD
HK$7.747584
1 Falcon Finance (USDF) in AMD
֏382.377216
1 Falcon Finance (USDF) in MAD
.د.م9.205248
1 Falcon Finance (USDF) in MXN
$18.42048
1 Falcon Finance (USDF) in SAR
ريال3.744
1 Falcon Finance (USDF) in ETB
Br150.768384
1 Falcon Finance (USDF) in KES
KSh128.983296
1 Falcon Finance (USDF) in JOD
د.أ0.7078656
1 Falcon Finance (USDF) in PLN
3.64416
1 Falcon Finance (USDF) in RON
лв4.363008
1 Falcon Finance (USDF) in SEK
kr9.38496
1 Falcon Finance (USDF) in BGN
лв1.677312
1 Falcon Finance (USDF) in HUF
Ft334.91328
1 Falcon Finance (USDF) in CZK
20.876544
1 Falcon Finance (USDF) in KWD
د.ك0.3055104
1 Falcon Finance (USDF) in ILS
3.274752
1 Falcon Finance (USDF) in BOB
Bs6.88896
1 Falcon Finance (USDF) in AZN
1.69728
1 Falcon Finance (USDF) in TJS
SM9.215232
1 Falcon Finance (USDF) in GEL
2.705664
1 Falcon Finance (USDF) in AOA
Kz915.962112
1 Falcon Finance (USDF) in BHD
.د.ب0.3753984
1 Falcon Finance (USDF) in BMD
$0.9984
1 Falcon Finance (USDF) in DKK
kr6.409728
1 Falcon Finance (USDF) in HNL
L26.098176
1 Falcon Finance (USDF) in MUR
45.457152
1 Falcon Finance (USDF) in NAD
$17.232384
1 Falcon Finance (USDF) in NOK
kr9.993984
1 Falcon Finance (USDF) in NZD
$1.727232
1 Falcon Finance (USDF) in PAB
B/.0.9984
1 Falcon Finance (USDF) in PGK
K4.203264
1 Falcon Finance (USDF) in QAR
ر.ق3.634176
1 Falcon Finance (USDF) in RSD
дин.100.778496
1 Falcon Finance (USDF) in UZS
soʻm12,175.607808
1 Falcon Finance (USDF) in ALL
L82.8672
1 Falcon Finance (USDF) in ANG
ƒ1.787136
1 Falcon Finance (USDF) in AWG
ƒ1.787136
1 Falcon Finance (USDF) in BBD
$1.9968
1 Falcon Finance (USDF) in BAM
KM1.677312
1 Falcon Finance (USDF) in BIF
Fr2,944.2816
1 Falcon Finance (USDF) in BND
$1.287936
1 Falcon Finance (USDF) in BSD
$0.9984
1 Falcon Finance (USDF) in JMD
$160.09344
1 Falcon Finance (USDF) in KHR
4,025.7984
1 Falcon Finance (USDF) in KMF
Fr423.3216
1 Falcon Finance (USDF) in LAK
21,704.347392
1 Falcon Finance (USDF) in LKR
රු303.184128
1 Falcon Finance (USDF) in MDL
L16.962816
1 Falcon Finance (USDF) in MGA
Ar4,517.640192
1 Falcon Finance (USDF) in MOP
P7.9872
1 Falcon Finance (USDF) in MVR
15.27552
1 Falcon Finance (USDF) in MWK
MK1,733.332224
1 Falcon Finance (USDF) in MZN
MT63.79776
1 Falcon Finance (USDF) in NPR
रु140.165376
1 Falcon Finance (USDF) in PYG
7,080.6528
1 Falcon Finance (USDF) in RWF
Fr1,446.6816
1 Falcon Finance (USDF) in SBD
$8.206848
1 Falcon Finance (USDF) in SCR
13.957632
1 Falcon Finance (USDF) in SRD
$39.626496
1 Falcon Finance (USDF) in SVC
$8.726016
1 Falcon Finance (USDF) in SZL
L17.262336
1 Falcon Finance (USDF) in TMT
m3.504384
1 Falcon Finance (USDF) in TND
د.ت2.9263104
1 Falcon Finance (USDF) in TTD
$6.769152
1 Falcon Finance (USDF) in UGX
Sh3,478.4256
1 Falcon Finance (USDF) in XAF
Fr563.0976
1 Falcon Finance (USDF) in XCD
$2.69568
1 Falcon Finance (USDF) in XOF
Fr563.0976
1 Falcon Finance (USDF) in XPF
Fr101.8368
1 Falcon Finance (USDF) in BWP
P14.247168
1 Falcon Finance (USDF) in BZD
$2.006784
1 Falcon Finance (USDF) in CVE
$95.087616
1 Falcon Finance (USDF) in DJF
Fr176.7168
1 Falcon Finance (USDF) in DOP
$63.578112
1 Falcon Finance (USDF) in DZD
د.ج129.961728
1 Falcon Finance (USDF) in FJD
$2.266368
1 Falcon Finance (USDF) in GNF
Fr8,681.088
1 Falcon Finance (USDF) in GTQ
Q7.63776
1 Falcon Finance (USDF) in GYD
$208.86528
1 Falcon Finance (USDF) in ISK
kr122.8032

Risorsa Falcon Finance

Per una comprensione più approfondita di Falcon Finance, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Falcon Finance
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Falcon Finance

Quanto vale oggi Falcon Finance (USDF)?
Il prezzo in tempo reale di USDF in USD è 0.9984 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da USDF in USD?
Il prezzo attuale di USDF in USD è $ 0.9984. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Falcon Finance?
La capitalizzazione di mercato per USDF è $ 2.10B USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di USDF?
La fornitura circolante di USDF è 2.10B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di USDF?
USDF ha raggiunto un prezzo ATH di 1.0243014891348232 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di USDF?
USDF ha visto un prezzo ATL di 0.909369011278203 USD.
Qual è il volume di trading di USDF?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per USDF è $ 15.16K USD.
USDF salirà quest'anno?
USDF potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di USDF per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

