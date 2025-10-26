Il prezzo in tempo reale di Uranus oggi è 0.49075 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi URANUS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di URANUS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Uranus oggi è 0.49075 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi URANUS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di URANUS su MEXC ora.

Logo Uranus

Valore Uranus (URANUS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in URANUS:

$0.49075
$0.49075$0.49075
+12.23%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Uranus (URANUS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:05:52 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Uranus (URANUS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.36172
$ 0.36172$ 0.36172
Min sulle 24h
$ 0.57
$ 0.57$ 0.57
Max sulle 24h

$ 0.36172
$ 0.36172$ 0.36172

$ 0.57
$ 0.57$ 0.57

--
----

--
----

+0.96%

+12.23%

+150.11%

+150.11%

Il prezzo in tempo reale di Uranus (URANUS) è $ 0.49075. Nelle ultime 24 ore, URANUS ha oscillato tra un minimo di $ 0.36172 e un massimo di $ 0.57, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di URANUS è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, URANUS è variato del +0.96% nell'ultima ora, del +12.23% nelle 24 ore e del +150.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Uranus (URANUS)

--
----

$ 203.70K
$ 203.70K$ 203.70K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Uranus è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 203.70K. La fornitura circolante di URANUS è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Uranus (URANUS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Uranus per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0534783+12.23%
30 giorni$ +0.26702+119.34%
60 giorni$ -0.04466-8.35%
90 giorni$ +0.01448+3.04%
Variazione del prezzo di Uranus di oggi

Oggi, URANUS ha registrato una variazione di $ +0.0534783 (+12.23%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Uranus in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.26702 (+119.34%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Uranus in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, URANUS ha registrato una variazione di $ -0.04466 (-8.35%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Uranus in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.01448 (+3.04%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Uranus (URANUS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Uranus.

Che cos'è Uranus (URANUS)

Uranus è una memecoin a tema planetario lanciata da @jup_studio, simile nel concetto a Jupiter e Meteora.

Uranus è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Uranus in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di URANUS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Uranus sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Uranus fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Uranus (USD)

Quanto varrà Uranus (URANUS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Uranus (URANUS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Uranus.

Controlla subito la previsione del prezzo di Uranus!

Economia del token di Uranus (URANUS)

Comprendere l'economia del token di Uranus (URANUS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token URANUS!

Come acquistare Uranus (URANUS)

Stai cercando come acquistare Uranus? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Uranus su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

URANUS in valute locali

1 Uranus (URANUS) in VND
12,914.08625
1 Uranus (URANUS) in AUD
A$0.7508475
1 Uranus (URANUS) in GBP
0.3680625
1 Uranus (URANUS) in EUR
0.422045
1 Uranus (URANUS) in USD
$0.49075
1 Uranus (URANUS) in MYR
RM2.070965
1 Uranus (URANUS) in TRY
20.582055
1 Uranus (URANUS) in JPY
¥74.594
1 Uranus (URANUS) in ARS
ARS$731.3696325
1 Uranus (URANUS) in RUB
39.0686075
1 Uranus (URANUS) in INR
43.0927575
1 Uranus (URANUS) in IDR
Rp8,179.163395
1 Uranus (URANUS) in PHP
28.8315625
1 Uranus (URANUS) in EGP
￡E.23.3646075
1 Uranus (URANUS) in BRL
R$2.640235
1 Uranus (URANUS) in CAD
C$0.68705
1 Uranus (URANUS) in BDT
59.96965
1 Uranus (URANUS) in NGN
716.4213875
1 Uranus (URANUS) in COP
$1,902.12737
1 Uranus (URANUS) in ZAR
R.8.470345
1 Uranus (URANUS) in UAH
20.5084425
1 Uranus (URANUS) in TZS
T.Sh.1,220.77007
1 Uranus (URANUS) in VES
Bs104.039
1 Uranus (URANUS) in CLP
$461.79575
1 Uranus (URANUS) in PKR
Rs137.8860275
1 Uranus (URANUS) in KZT
264.268875
1 Uranus (URANUS) in THB
฿16.0229875
1 Uranus (URANUS) in TWD
NT$15.13473
1 Uranus (URANUS) in AED
د.إ1.8010525
1 Uranus (URANUS) in CHF
Fr0.3876925
1 Uranus (URANUS) in HKD
HK$3.80822
1 Uranus (URANUS) in AMD
֏187.9523425
1 Uranus (URANUS) in MAD
.د.م4.524715
1 Uranus (URANUS) in MXN
$9.0543375
1 Uranus (URANUS) in SAR
ريال1.8403125
1 Uranus (URANUS) in ETB
Br74.1081575
1 Uranus (URANUS) in KES
KSh63.3999925
1 Uranus (URANUS) in JOD
د.أ0.34794175
1 Uranus (URANUS) in PLN
1.7912375
1 Uranus (URANUS) in RON
лв2.1445775
1 Uranus (URANUS) in SEK
kr4.61305
1 Uranus (URANUS) in BGN
лв0.82446
1 Uranus (URANUS) in HUF
Ft164.6220875
1 Uranus (URANUS) in CZK
10.2615825
1 Uranus (URANUS) in KWD
د.ك0.1501695
1 Uranus (URANUS) in ILS
1.60966
1 Uranus (URANUS) in BOB
Bs3.386175
1 Uranus (URANUS) in AZN
0.834275
1 Uranus (URANUS) in TJS
SM4.5296225
1 Uranus (URANUS) in GEL
1.3299325
1 Uranus (URANUS) in AOA
Kz450.2287725
1 Uranus (URANUS) in BHD
.د.ب0.184522
1 Uranus (URANUS) in BMD
$0.49075
1 Uranus (URANUS) in DKK
kr3.150615
1 Uranus (URANUS) in HNL
L12.828205
1 Uranus (URANUS) in MUR
22.3438475
1 Uranus (URANUS) in NAD
$8.470345
1 Uranus (URANUS) in NOK
kr4.9124075
1 Uranus (URANUS) in NZD
$0.8489975
1 Uranus (URANUS) in PAB
B/.0.49075
1 Uranus (URANUS) in PGK
K2.0660575
1 Uranus (URANUS) in QAR
ر.ق1.78633
1 Uranus (URANUS) in RSD
дин.49.536305
1 Uranus (URANUS) in UZS
soʻm5,984.75514
1 Uranus (URANUS) in ALL
L40.73225
1 Uranus (URANUS) in ANG
ƒ0.8784425
1 Uranus (URANUS) in AWG
ƒ0.8784425
1 Uranus (URANUS) in BBD
$0.9815
1 Uranus (URANUS) in BAM
KM0.82446
1 Uranus (URANUS) in BIF
Fr1,447.22175
1 Uranus (URANUS) in BND
$0.6330675
1 Uranus (URANUS) in BSD
$0.49075
1 Uranus (URANUS) in JMD
$78.6917625
1 Uranus (URANUS) in KHR
1,978.8266875
1 Uranus (URANUS) in KMF
Fr208.078
1 Uranus (URANUS) in LAK
10,668.4780475
1 Uranus (URANUS) in LKR
රු149.0260525
1 Uranus (URANUS) in MDL
L8.3378425
1 Uranus (URANUS) in MGA
Ar2,220.58486
1 Uranus (URANUS) in MOP
P3.926
1 Uranus (URANUS) in MVR
7.508475
1 Uranus (URANUS) in MWK
MK851.9959825
1 Uranus (URANUS) in MZN
MT31.358925
1 Uranus (URANUS) in NPR
रु68.8963925
1 Uranus (URANUS) in PYG
3,480.399
1 Uranus (URANUS) in RWF
Fr711.09675
1 Uranus (URANUS) in SBD
$4.033965
1 Uranus (URANUS) in SCR
6.860685
1 Uranus (URANUS) in SRD
$19.4778675
1 Uranus (URANUS) in SVC
$4.289155
1 Uranus (URANUS) in SZL
L8.4850675
1 Uranus (URANUS) in TMT
m1.7225325
1 Uranus (URANUS) in TND
د.ت1.43838825
1 Uranus (URANUS) in TTD
$3.327285
1 Uranus (URANUS) in UGX
Sh1,709.773
1 Uranus (URANUS) in XAF
Fr276.783
1 Uranus (URANUS) in XCD
$1.325025
1 Uranus (URANUS) in XOF
Fr276.783
1 Uranus (URANUS) in XPF
Fr50.0565
1 Uranus (URANUS) in BWP
P7.0030025
1 Uranus (URANUS) in BZD
$0.9864075
1 Uranus (URANUS) in CVE
$46.73903
1 Uranus (URANUS) in DJF
Fr86.86275
1 Uranus (URANUS) in DOP
$31.25096
1 Uranus (URANUS) in DZD
د.ج63.8809275
1 Uranus (URANUS) in FJD
$1.1140025
1 Uranus (URANUS) in GNF
Fr4,267.07125
1 Uranus (URANUS) in GTQ
Q3.7542375
1 Uranus (URANUS) in GYD
$102.6649
1 Uranus (URANUS) in ISK
kr60.36225

Risorsa Uranus

Per una comprensione più approfondita di Uranus, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Uranus

Quanto vale oggi Uranus (URANUS)?
Il prezzo in tempo reale di URANUS in USD è 0.49075 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da URANUS in USD?
Il prezzo attuale di URANUS in USD è $ 0.49075. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Uranus?
La capitalizzazione di mercato per URANUS è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di URANUS?
La fornitura circolante di URANUS è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di URANUS?
URANUS ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di URANUS?
URANUS ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di URANUS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per URANUS è $ 203.70K USD.
URANUS salirà quest'anno?
URANUS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di URANUS per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Uranus (URANUS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore URANUS in USD

Importo

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.49075 USD

Fai trading di URANUS

URANUS/USDT
$0.49075
$0.49075$0.49075
+12.22%

