Economia del token e analisi del prezzo di TANSSI (TANSSI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TANSSI (TANSSI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su TANSSI TANSSI
Tanssi consente ai team RWA e fintech di implementare appchain sovrane e di livello produttivo in pochi clic, con sicurezza supportata da Ethereum, infrastruttura decentralizzata e logica di esecuzione completamente personalizzabile.
Economia del token di TANSSI (TANSSI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di TANSSI (TANSSI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TANSSI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TANSSI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TANSSI, esplora il prezzo in tempo reale del token TANSSI!
Cronologia dei prezzi di TANSSI (TANSSI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di TANSSI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di TANSSI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TANSSI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TANSSI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
