TAIX è una piattaforma basata sull'IA che cattura in tempo reale il sentiment e le analisi comportamentali degli streamer e del loro pubblico. Aiuta studi di videogiochi, editor e creator a comprendere immediatamente come vengono ricevuti i contenuti, cosa funziona, cosa non funziona e cosa vale la pena scalare. Oltre a fornire semplici insight, TAIX include commenti basati sull'intelligenza artificiale e strumenti di traduzione multilingue integrati che consentono ai content creator di distribuire i loro contenuti a livello globale, senza dover conoscere una sola nuova lingua.