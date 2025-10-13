Maggiori informazioni su SUMMIT
Informazioni sul prezzo di SUMMIT
Whitepaper di SUMMIT
Sito web ufficiale di SUMMIT
Economia del token di SUMMIT
Previsioni del prezzo di SUMMIT
Cronologia di SUMMIT
Guida all'acquisto di SUMMIT
Convertitore di SUMMIT in valuta fiat
Spot SUMMIT
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di SUMMIT (SUMMIT)
Economia del token e analisi del prezzo di SUMMIT (SUMMIT)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SUMMIT (SUMMIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su SUMMIT SUMMIT
Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.
Economia del token di SUMMIT (SUMMIT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di SUMMIT (SUMMIT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SUMMIT che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SUMMIT possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SUMMIT, esplora il prezzo in tempo reale del token SUMMIT!
Come acquistare SUMMIT
Vuoi aggiungere SUMMIT (SUMMIT) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SUMMIT, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di SUMMIT (SUMMIT)
L'analisi della cronologia dei prezzi di SUMMIT aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di SUMMIT
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SUMMIT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SUMMIT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista SUMMIT (SUMMIT)
Importo
1 SUMMIT = 0.000012 USD