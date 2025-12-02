Economia del token di SatLayer (SLAY)

Economia del token di SatLayer (SLAY)

Scopri informazioni chiave su SatLayer (SLAY), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:08:27 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di SatLayer (SLAY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SatLayer (SLAY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
--
----
Fornitura totale:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Fornitura circolante:
--
----
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 10.05M
$ 10.05M$ 10.05M
Massimo storico:
$ 0.114
$ 0.114$ 0.114
Minimo storico:
--
----
Prezzo attuale:
$ 0.004788
$ 0.004788$ 0.004788

Informazioni su SatLayer SLAY

Il nuovo sistema finanziario, basato su Bitcoin: SatLayer è il livello economico per Bitcoin, rendendo il miglior asset ora completamente programmabile. Bitcoin non è più oro inutilizzato. SatLayer sfrutta le primitive di restaking per trasformare Bitcoin in un asset di riserva attiva, ancorando sistemi DeFi e RWA sicuri ed efficienti in termini di capitale. In qualità di partner di restaking di Bitcoin per Sui e Berachain, nonché partner esclusivo di restaking di Babylon Labs, SatLayer collabora con i principali progetti generatori di fatturato per sviluppare casi d'uso come l'assicurazione on-chain e il flusso di liquidità, generando rendimenti reali e sostenibili.

Sito web ufficiale:
https://satlayer.xyz/
Whitepaper:
https://docs.satlayer.xyz/overview/litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x51477A3002ee04B7542aDfe63ccdb50c00Ee5147

Economia del token di SatLayer (SLAY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di SatLayer (SLAY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token SLAY che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token SLAY possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di SLAY, esplora il prezzo in tempo reale del token SLAY!

Come acquistare SLAY

Vuoi aggiungere SatLayer (SLAY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SLAY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di SatLayer (SLAY)

L'analisi della cronologia dei prezzi di SLAY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di SLAY

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SLAY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SLAY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Oltre 4,000 coppie di trading nei mercati Spot e Futures
I listing di token più rapidi tra i CEX
#1 in liquidità nel settore
Le commissioni più basse, supportate da un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Trasparenza della riserva di token oltre il 100% per i fondi degli utenti
Barriere d'ingresso bassissime: acquista criptovalute con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy