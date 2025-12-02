Maggiori informazioni su SLAY
Economia del token di SatLayer (SLAY)
Economia del token e analisi del prezzo di SatLayer (SLAY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per SatLayer (SLAY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su SatLayer SLAY
Il nuovo sistema finanziario, basato su Bitcoin: SatLayer è il livello economico per Bitcoin, rendendo il miglior asset ora completamente programmabile. Bitcoin non è più oro inutilizzato. SatLayer sfrutta le primitive di restaking per trasformare Bitcoin in un asset di riserva attiva, ancorando sistemi DeFi e RWA sicuri ed efficienti in termini di capitale. In qualità di partner di restaking di Bitcoin per Sui e Berachain, nonché partner esclusivo di restaking di Babylon Labs, SatLayer collabora con i principali progetti generatori di fatturato per sviluppare casi d'uso come l'assicurazione on-chain e il flusso di liquidità, generando rendimenti reali e sostenibili.
Economia del token di SatLayer (SLAY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di SatLayer (SLAY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SLAY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SLAY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SLAY, esplora il prezzo in tempo reale del token SLAY!
Come acquistare SLAY
Vuoi aggiungere SatLayer (SLAY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SLAY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di SatLayer (SLAY)
L'analisi della cronologia dei prezzi di SLAY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di SLAY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SLAY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SLAY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
