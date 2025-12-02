Il nuovo sistema finanziario, basato su Bitcoin: SatLayer è il livello economico per Bitcoin, rendendo il miglior asset ora completamente programmabile. Bitcoin non è più oro inutilizzato. SatLayer sfrutta le primitive di restaking per trasformare Bitcoin in un asset di riserva attiva, ancorando sistemi DeFi e RWA sicuri ed efficienti in termini di capitale. In qualità di partner di restaking di Bitcoin per Sui e Berachain, nonché partner esclusivo di restaking di Babylon Labs, SatLayer collabora con i principali progetti generatori di fatturato per sviluppare casi d'uso come l'assicurazione on-chain e il flusso di liquidità, generando rendimenti reali e sostenibili.