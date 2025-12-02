Maggiori informazioni su SHPING
Economia del token di Shping (SHPING)
Economia del token e analisi del prezzo di Shping (SHPING)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Shping (SHPING), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Shping SHPING
Shping è un'app di premi universale Web3 che sta rivoluzionando il settore retail attraverso la tokenizzazione dei premi. È uno dei pochi esempi concreti di come la tecnologia blockchain DeFi stimoli le attività quotidiane, premiando gli acquirenti per caricare ricevute, scoprire prodotti, scrivere recensioni e interagire con i brand. Con l'Australia come mercato proof-of-concept, l'app è cresciuta fino a quasi 300,000 utenti, il che la rende una chiara dimostrazione dell'adozione di massa della blockchain da parte della community non crypto. La maggior parte degli utenti interagisce quotidianamente con Shping senza nemmeno rendersi conto che sia basato sulla blockchain. Il token SHPING alimenta questo ecosistema, premiando i consumatori e consentendo connessioni dirette tra brand e acquirenti in tutti gli ambienti retail. Integrato con exchange per accessi e uscite semplificati, Shping garantisce che i premi possano essere riscattati facilmente in contanti o in criptovalute. Shping dimostra che la blockchain può integrarsi perfettamente nel comportamento dei consumatori e sta aprendo la strada al futuro dell'engagement nel retail.
Economia del token di Shping (SHPING): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Shping (SHPING) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SHPING che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SHPING possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SHPING, esplora il prezzo in tempo reale del token SHPING!
Come acquistare SHPING
Vuoi aggiungere Shping (SHPING) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SHPING, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Shping (SHPING)
L'analisi della cronologia dei prezzi di SHPING aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di SHPING
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SHPING? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SHPING combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
