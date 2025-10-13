Maggiori informazioni su RHEA
Informazioni sul prezzo di RHEA
Whitepaper di RHEA
Sito web ufficiale di RHEA
Economia del token di RHEA
Previsioni del prezzo di RHEA
Cronologia di RHEA
Guida all'acquisto di RHEA
Convertitore di RHEA in valuta fiat
Spot RHEA
Futures Coin-M RHEA
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di RHEA (RHEA)
Economia del token e analisi del prezzo di RHEA (RHEA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RHEA (RHEA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su RHEA RHEA
Rhea Finance è la colonna portante di Near DeFi e una piattaforma di liquidità astratta per Bitcoin, NEAR e altri asset di primo piano. Nata dalla fusione tra Ref Finance (il più grande DEX di NEAR) e Burrow Finance (il principale mercato monetario di NEAR), Rhea è un protocollo DeFi unificato che garantisce oltre 250 milioni di dollari di TVL, dove gli utenti possono scambiare, prestare, prendere in prestito e guadagnare, tutto in un unico posto. In qualità di colonna portante di NEAR DeFi, Rhea svolge anche un ruolo chiave nella strategia di astrazione della catena di NEAR.
Economia del token di RHEA (RHEA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di RHEA (RHEA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token RHEA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token RHEA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di RHEA, esplora il prezzo in tempo reale del token RHEA!
Come acquistare RHEA
Vuoi aggiungere RHEA (RHEA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di RHEA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di RHEA (RHEA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di RHEA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di RHEA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi RHEA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di RHEA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista RHEA (RHEA)
Importo
1 RHEA = 0.02513 USD