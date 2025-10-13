Rhea Finance è la colonna portante di Near DeFi e una piattaforma di liquidità astratta per Bitcoin, NEAR e altri asset di primo piano. Nata dalla fusione tra Ref Finance (il più grande DEX di NEAR) e Burrow Finance (il principale mercato monetario di NEAR), Rhea è un protocollo DeFi unificato che garantisce oltre 250 milioni di dollari di TVL, dove gli utenti possono scambiare, prestare, prendere in prestito e guadagnare, tutto in un unico posto. In qualità di colonna portante di NEAR DeFi, Rhea svolge anche un ruolo chiave nella strategia di astrazione della catena di NEAR.

Rhea Finance è la colonna portante di Near DeFi e una piattaforma di liquidità astratta per Bitcoin, NEAR e altri asset di primo piano. Nata dalla fusione tra Ref Finance (il più grande DEX di NEAR) e Burrow Finance (il principale mercato monetario di NEAR), Rhea è un protocollo DeFi unificato che garantisce oltre 250 milioni di dollari di TVL, dove gli utenti possono scambiare, prestare, prendere in prestito e guadagnare, tutto in un unico posto. In qualità di colonna portante di NEAR DeFi, Rhea svolge anche un ruolo chiave nella strategia di astrazione della catena di NEAR.