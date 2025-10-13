La rete RCADE è una blockchain decentralizzata che ridefinisce i media, l'intrattenimento e il gaming. L'infrastruttura decentralizzata costituisce la spina dorsale del nostro ecosistema, con al centro i nodi RCADE gestiti dai giocatori. Le fasi iniziali di implementazione dei nodi offrono capacità di archiviazione decentralizzata, garantendo affidabilità, integrità dei dati e resistenza alla censura in tutti i giochi. Come riconoscimento del loro ruolo cruciale, gli operatori dei nodi saranno ricompensati con significativi incentivi $RCADE, garantendo un coinvolgimento duraturo, longevità operativa e allineamento degli interessi all'interno dell'ecosistema. Preparati a potenziare la rete.

